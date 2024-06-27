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Arnavutköy, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarına hazır

İSTANBUL - Arnavutköy Belediyesi, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı Karaburun'da bir dizi etkinliklerle kutluyor.

Arnavutköy Belediyesi, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Karaburun'da unutulmaz bir kutlama programı düzenliyor. 30 Haziran Pazar günü saat 18.00'de başlayacak etkinlikler akşam saatlerine kadar sürecek ve birbirinden heyecan verici aktivitelere ev sahipliği yapacak. Karaburun sahilinde düzenlenecek etkinliklerde, yüzme ve yağlı direk gibi çeşitli yarışmaların yanı sıra deniz ve su sporları tutkunları için özel etkinlikler düzenlenecek. Katılımcılar, kortej yürüyüşünden flyboard gösterisine, DJ performansından canlı müzik konserlerine kadar geniş bir eğlence yelpazesinden faydalanacaklar. Günün finali saat 21.30'da başlayacak olan Koliva konseri ile taçlanacak. Karadeniz müziğinin enerjik ritimleri eşliğinde, etkinliğe katılan vatandaşlar unutulmaz anlar yaşayacaklar. Konser alanına ulaşım için Arnavutköy Merkez ve Hadımköy Merkez'den ücretsiz servisler hizmet verecek. Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın önemine vurgu yaparak, "Bu anlamlı günde, denizciliğimizin önemini vurgulamak ve bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak için bir araya geliyoruz. Ailenizle birlikte hepinizi Karaburun'da düzenlenecek olan etkinliklerimize ve konserimize bekliyoruz" dedi.