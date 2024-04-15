Arpa tarlasını fareler basan üretici 'Zararım çok, yanıyorum' - Son Dakika
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Genel

Arpa tarlasını fareler basan üretici 'Zararım çok, yanıyorum'

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Isparta'da arpa tarlasını fareler istila etti. Duruma çektiği görüntülerle sosyal medya hesabından isyan eden üretici Hüseyin Selçuk "Fareler kaldırmış arpayı, zarar büyük, yanıyorum" dedi. Farelerin tarladaki arpa ve buğdaya büyük zarar vererek üreticileri zor durumda bıraktığını söyleyen Selçuk yıllardır verdiği emeğin fareler tarafından bir anda yok edildiğini söyledi.

15.04.2024 15:23
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Arpa tarlasını fareler basan üretici "Zararım çok, yanıyorum"

Isparta'da arpa tarlasını fareler istila etti

ISPARTA - Isparta'da arpa tarlasını fareler istila etti. Duruma çektiği görüntülerle sosyal medya hesabından isyan eden üretici Hüseyin Selçuk "Fareler kaldırmış arpayı, zarar büyük, yanıyorum" dedi.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyünde 2 dönüm arpa ekili tarlayı fareler istila etti. Tarlaya gelerek fare istilasını gören üretici Hüseyin Selçuk bu duruma isyan ederek tarlasının son halinin görüntüsünü çekip, sosyal medya hesabından paylaştı. Üretici Selçuk görüntüde, "Tarlayı tertemiz etmişler. Allah'ım. Bundan sonra domuz vurmak yok. Fareler kaldırmış arpayı, zarar büyük, yanıyorum. Vay, vay, gitti bizim 2 dönüm arpa, bundan sonra domuzları vurursam. Sizin hakkınızdan onlar gelir" dedi.

Farelerin tarladaki arpa ve buğdaya büyük zarar vererek üreticileri zor durumda bıraktığını söyleyen Selçuk yıllardır verdiği emeğin fareler tarafından bir anda yok edildiğini söyledi.

Arpa tarlasını fareler basan üretici \'Zararım çok, yanıyorum\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arpa tarlasını fareler basan üretici 'Zararım çok, yanıyorum' - Son Dakika

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