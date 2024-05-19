Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı - Son Dakika
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Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı. Kutlamalar, Atatürk Anıtı'nda başladı ve Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi. Samsun Valisi Orhan Tavlı, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Samsun'da Milli Mücadele'nin ilk adımını attığını vurguladı ve Türk bayrağını gençliğe teslim etti.

19.05.2024 10:18
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı.

Kutlamalar, saat 07.45'te Atatürk Anıtı'nda başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Anıttaki törenin ardından Tütün İskelesi'ndeki tören alanına geçildi.

Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımını attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı. Burada 2 denizci ve 2 karacı asker ile birlikte 1 denizci subay, 19 Mayıs 1919 tarihinde Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, Samsun Valisi Orhan Tavlı nezaretinde 5 izciye teslim edildi.

"Milli Mücadele'nin ilk adımını Samsun'umuzda atmıştır"

Törende konuşma yapan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamanın onur, gurur ve heyecanını bugün hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Aziz Türk Milletinin talihini değiştiren Bandırma Vapuru'yla 16 Mayıs 1919 Cuma günü İstanbul'dan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü sabah saatlerinde karaya çıkarak Milli Mücadele'nin ilk adımını Samsun'umuzda atmıştır. O gün Samsun'umuzda yakılan meşaleyle adeta küllerinden doğan; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan Aziz Türk Milleti, Cumhuriyet'imizin ilanıyla tarih sahnesinde yeniden dirilmiştir. Tam 105 yıl sonra bugün, o tarihi anın milli ve manevi atmosferini yüreğimizde hissediyor, şanlı Türk Bayrağı'mızı coşku ve gururla temsili olarak aynı noktadan karaya çıkartarak, istikbalimizin, Cumhuriyet'imizin ve Türkiye Yüzyılı'nın en büyük teminatı Türk gençliğine teslim ediyoruz. Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı bayrağımız kutsal vatan topraklarımız üzerinde sonsuza dek gururla dalgalanmaya ve Aziz Türk Milletinin yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'mızı zaferle taçlandıran tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum. Bağımsızlığımız uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını temsil eden Türk bayrağının arkasında toplanan protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ana programı kutlamalarının yapılacağı İlkadım Atletizm Sahası'na kadar yürüdüler. - SAMSUN

Atatürk\'ün Samsun\'a ayak basışını temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Atatürk'ün Samsun'a ayak basışını temsil eden Türk bayrağı karaya çıkarıldı - Son Dakika

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