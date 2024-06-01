Atıl alanı organik tarım alanına çeviren öğretmen, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Atıl alanı organik tarım alanına çeviren öğretmen, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor

Geniş Video İzle

Eren Oruç, 11 yıl önce öğretmenlik yapmak için gittiği köyde okul bahçesinde kurduğu organik tarım alanında yetiştirdiği ürünleri satarak öğrencilerin ve okulun ihtiyaçlarını karşılıyor. Su sorununu çözen ve atıl haldeki bahçeyi organik tarım alanına dönüştüren Oruç, öğrencileriyle birlikte turşu yaparak geliriyle öğrencilerin kırtasiye malzemelerini ve okulun eksiklerini tamamlıyor. Bu çalışmalarla öğrencilerin geleceğine katkıda bulunmayı amaçlayan Oruç, organik tarım alanında yetişmeyen meyve ve sebzeleri başarıyla yetiştiriyor ve çocuklara tarım konusunda eğitim veriyor.

01.06.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atıl alanı organik tarım alanına çeviren fedakar öğretmen, ürünlerin geliriyle öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor

AĞRI - 11 yıl önce öğretmenlik yapmak için gittiği köyde öğrencilerle bir hayat kuran Eren Oruç, okul bahçesine kurduğu organik tarım alanında ektikleri çeşitli ürünleri satarak hem öğrencilerin hemde okulun ihtiyaçlarını karşılıyor.

11 yıl önce Ağrı'nın Tutak ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyüne öğretmenlik yapmaya giden Eren Oruç'un hayatı, çocukların öğretmen sevgisiyle değişti. Öğrencilerin kendisine olan sevgisiyle köyden gitmekten vazgeçen Oruç, hem köy halkı hemde öğrenciler için kolları sıvadı. Su bulunmayan köyü, köylülerle beraber yaptıkları çalışmaların ardından suya kavuşturduktan sonra okul bahçesinde bulunan atıl haldeki bahçeyi organik tarım alanına çeviren Eren Oruç, bölgede yetişmez denilen sebze ve meyveleri öğrencileriyle beraber yetiştirmeye başladı. Daha sonra binbir emekle yetiştirdikleri ürünleri öğrencileriyle beraber turşu yapan ve bu turşuları satıp geliriyle hem öğrencilerin kırtasiye malzemelerini hemde okulun eksiklerini tamamlamaya başlayan Oruç, öğrencilerin gönlüne kurduğu tahtla ve yaptığı işlerle büyük bir fedakarlık örneği gösteriyor.

'Burada yetişmez denilen bütün meyve sebzeleri yetiştirdik'

7 yıldır yeniden kullanılabilir hale getirdikleri organik tarım alanında üretim yaptıklarını söyleyen Dağlıca Köyü İlköğretim Okulunda öğretmenlik yapan Eren Oruç, yaptıkları çalışmalarla öğrencilerin geleceğine de katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyleyerek, "1 yıl önce Dağlıca köyüne yolum düştü. Bu güzel köyümüzle gelip tanıştık. O zamanalar su sıkıntımız vardı. Okulumuzun bahçesi bu şekilde değildi. Su olmadığı için imkansızlıklarla baş başa olan bir köydü. Daha sonra kendi çabalarımızla, köylülerle birlikte sondaj vurarak hem köyümüzün hemde okulumuzun su sorununu hallettik. Bu sorunu hallettikten sonra atıl halde bulunan organik bahçemizde ne yapabiliriz diye düşündük. Hem çocuklarımıza bir katkıda bulunmak hemde köylülere örnek olmak amacıyla okulumuzun bahçesinde organik tarım alanı kurduk. Çok büyük bir alan değil ama burada yetişmez denilen bütün meyve sebzeleri yetiştirdik. Biz ektikten sonra mahsul çok oldu. Bunların hepsini yiyemezdik. Bir kısmını çocuklarla beraber köye dağıttık. Burada çalışan anasınıfı öğretmeni Altun hocamız, Eren turşu yapalım daha sonra bu turşuları satıp çocuklarımızın kırtasiye ihtiyaçlarını ve okul ihtiyaçlarını karşılayalım dedi. Onun fikriyle çocuklarla beraber turşu yapmaya başladık. Organik tarım alanımızda acur, kornişon salata, biber ekip kendi turşumuzu yapıp satmaya başladık. Buradan elde ettiğimiz gelirle maddi durumu iyi olmayan çocuklarımızın ve okulumuzun bazı ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Yaklaşık 7 yıldır organik tarım faaliyetimizi devam ettiriyoruz. Burada hem organik tarım yapıyoruz, hemde çocuklar öğreniyor. Saat 2 buçukta ders bitiyor. Ders bittikten sonra çocuklarım köyde yapabileceği pek bir şey yok. Heryer dağlık, taşlık. Burası çocukların hem vakit geçirmeleri hemde gelişimleri için çok önemli.

Biz çocuklarımızın geleceğine de katkı sunmak istiyoruz. Mesela buradan çıkacak bir çocuk ileride kendi organik tarım alanını kurup çilek yetiştirebilir, karpuz yetiştirebilir. Kendi işini bu yönde kurabilir. Tabi ki biz bu işi yaptığımız zaman, bilgisiz de yapmıyoruz. Araştırıyoruz. Ben bir tarım mühendisi değilim. Ama internetten, işte ilçemizdeki tarım müdürlüğünden ve işin uzanmalarıyla görüşüp neler yapabileceğimizi araştırıyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

Tutak, Çocuk, Ağrı, Tarım, Eğitim, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Atıl alanı organik tarım alanına çeviren öğretmen, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
08:17 Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla “Narkoçelik“ darbesi Zehir tacirlerine eş zamanlı operasyonla "Narkoçelik" darbesi
23:33 Hamas’tan Biden’ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız Hamas'tan Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifine yanıt: Her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız
21:13 İsrail’den Hamas’a yeni ateşkes teklifi İsrail'den Hamas'a yeni ateşkes teklifi
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:08 Kenan Doğulu 50. yaşını partiyle kutladı, Aşk-ı Memnu oyuncuları bir araya geldi Kenan Doğulu 50. yaşını partiyle kutladı, Aşk-ı Memnu oyuncuları bir araya geldi
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
08:45 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti! Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı
07:28 Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 4. kez evlendi Hudutsuz Sevda dizisinin başrol oyuncusu Burak Sergen, 4. kez evlendi
00:49 MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan’a yumruklu saldırı MMA dövüşçüsü Kaan Kazgan'a yumruklu saldırı
00:04 “Sadece Kürtçe hizmet olacak“ diyen kafe sahibine ev hapsi "Sadece Kürtçe hizmet olacak" diyen kafe sahibine ev hapsi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 09:47:17. #1.11#
SON DAKİKA: Atıl alanı organik tarım alanına çeviren öğretmen, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement