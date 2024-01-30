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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: 'İlçenin yüzde 50'den fazlasını dönüştürdük' - Son Dakika
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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: 'İlçenin yüzde 50'den fazlasını dönüştürdük'

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 5 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirdiği ilçede gerçekleşen kentsel dönüşümü çalışmalarını tanıttı. Hançerli, yaklaşık 100 bin vatandaşı güvenli konutlara kavuşturduklarını belirtti. Avcılar'da yüzde 50 oranında kentsel dönüşümü tamamladıklarını söyleyen Hançerli, önümüzdeki süreçte hızlı ve yerinde dönüşüme önem vereceklerini ifade etti.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: \'İlçenin yüzde 50\'den fazlasını dönüştürdük\'
30.01.2024 - 16:14,
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Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli: "İlçenin yüzde 50'den fazlasını dönüştürdük"

Başkan Hançerli Avcılar'daki kentsel dönüşümü yerinde tanıttı

İSTANBUL - Avcılar Belediyesi Başkanı Av. Turan Hançerli kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde tanıttı. 5 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirdiği Avcılar dönüşüm modelini anlattı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 5 yıllık görev süresi boyunca gerçekleştirdiği ilçede gerçekleşen kentsel dönüşümü çalışmalarını tanıttı. 1999 depreminden sonra 20 yılda yapılan kentsel dönüşümün 4 katını 4 yılda yaptıklarını belirten Hançerli, yaklaşık 100 bin vatandaşı güvenli konutlara kavuşturduklarını söyledi. İlçenin çeşitli mahallerinde çalışmaları biten, devam eden ve çalışmaların yapılacağı mahalleleri gazetecilere tanıtıldı. Tanıtım programına Başkan Hançerli'nin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Erol Şahin ve Tuna Yüksel, Kentsel Dönüşüm Müdürü Köksal Koçhan, AVBEL Genel Müdürü Gökhan Boztaş'ta eşlik etti. Firuzköy Atatürk Stadyumu yanında yapımı devam eden 'Dönüşüm Mahallesi', kentsel dönüşümde evini yenilemek isteyen ve kiralık yer bulamayan ya da kirasını karşılayamayacak durumda olan 47 ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. Gazeteci heyeti doğal afetler için hazırlanan mahalle de gezdirildi.

"2019 yılında seçilir seçilmez biz Avcıların birinci meselesini deprem olarak tarif ettik ve depreme dayanıklı bir kent inşası için çalışmalara başladık"

Avcılar'da yüzde 50 oranında kentsel dönüşümü tamamladıklarını belirten Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "Avcılar, 1999 depreminde İstanbul'da en fazla hasar alan ilçelerden bir tanesi. Tabii 216 vatandaşımız yaşamını yitirdiği bir süreçti. Deprem İstanbul'da olmamıştı ama İstanbul'da da yıkımlar olmuştur. Türkiye'mizin, İstanbul'umuzun, Avcılar'ımızın depreme hazır olmadığını biliyoruz.2019 yılında seçilir seçilmez biz Avcılar'ın birinci meselesini deprem olarak tarif ettik ve depreme dayanıklı bir kent inşası için çalışmalara başladık. İşte dört buçuk yıl gibi bir sürede bu sokağın neredeyse tamamı yenilendi. En önemli özelliği de şu. Yerinde dönüşüm, yani komşuyu da değiştirmiyor. Kentsel dönüşümden yararlanan bina sayısı 2 bin 70'i geçti, bağımsız bölüm sayısı 20 bini geçti, 25 binleri buldu. Yani 100 bin Avcılarlı kentsel dönüşüm kapsamında, Avcılar modeli kapsamında güvenli, dayanıklı yapılara kavuştu. Biz yüzde 50'yi geçtiğimizi düşünüyoruz. Yüzde 50 oranında işlemleri tamamladık. Ama devam ediyoruz, devam edeceğiz, etmek de zorundayız. Önümüzdeki süreçte çok hızlı, yerinde ve gönüllü dönüşüme önem vermemiz lazım. Her şart ve koşulda söz verdik. 2029'a geldiğinde Avcılar'da riskli hiçbir yapı kalmayacak. Tüm mahallelerimizde artık kentsel dönüşüm süreci başladı diyebiliriz. Çok yol aldığımız mahallelerimiz var. Merkez mahallesi, Ambarlı Mahallesi ve Denizköşkler Mahallelerinde çok mesafe kat ettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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