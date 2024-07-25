Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açılışının 4. yıl dönümünde böyle görüntülendi
İSTANBUL - Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümünde etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede İstanbul Valisi Davut Gül, vatandaşlara alanda yemek ikram ederken Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi havadan görüntülendi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılışının 4. yıl dönümünde etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bugün öğle namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, İstanbul Valisi Davut Gül de vatandaşlara yemek ikramında bulundu. Öte yandan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi içeriden ve dışarından drone ile görüntülendi. Öte yandan Ayasofya, 24 Temmuz 2020'de 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle ibadete açılmıştı.
Son Dakika › Genel › Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 4. yıl dönümünde etkinlikler gerçekleştirildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?