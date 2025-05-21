Bağcılar'da 20 Bin Metrekarelik Kurban Satış ve Kesim Alanı Kuruldu - Son Dakika
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Bağcılar'da 20 Bin Metrekarelik Kurban Satış ve Kesim Alanı Kuruldu

21.05.2025 16:25
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Bağcılar Belediyesi, Kurban Bayramı için 20 bin metrekare büyüklüğünde modern bir kurban satış ve kesim alanı oluşturdu. Alan, hijyenik koşullarda kurban ibadetinin yapılabilmesi için hazırlandı.

Bağcılar'da 20 bin metrekare büyüklüğünde kurban satış ve kesim alanı kuruldu

İSTANBUL - Bağcılar'da vatandaşların Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini rahat ve temiz bir ortamda yapabilmesi için Bağcılar Belediyesi tarafından 20 bin metrekare büyüklüğünde kurban satış ve kesim alanı kuruldu.

Bağcılar Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Temizlikten denetimlere kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren belediyenin hizmetlerinden biri de kurban satış ve kesim alanı. Bu kapsamda vatandaşların kurbanlıklarını sağlıklı, güvenli ve hijyenik bir ortamdan alabilmesi ve kesebilmesine yönelik hazırlıklar tamamlandı.

20 bin metrekarelik alana kuruldu

Mahmutbey Mahallesi'nde 20 bin metrekarelik alan kurban satış ve kesim alanı olarak belirlendi. 11'i büyükbaş 12'si küçükbaş olmak üzere toplam 33 çadırın yer aldığı alanda kurbanlık hayvanların araçlardan rahat inip binebilmesi için özel rampalar yapıldı. Kesimhane olarak ayarlanan yerler ise küçükbaş ve büyükbaş hayvan olarak ayrıldı. Ayrıca alanda revir, kafeterya, dinlenme alanı, mescit ve wifi hizmetleri yer alıyor.

Modern ve güvenli satış alanı

Kurban satış ve kesim alanının merkezi bir konumda olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Kurban Bayramı sebebiyle vatandaşlarımız için modern ve güvenli satış alanı hazırladık. Esnafımız bu alanda komşularımıza sağlıklı ve konforlu koşullarda hizmet sunacak. Hijyenik kesim üniteleriyle donatılan bu alanda ibadetlerini yerine getirecekler. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini, veteriner hekimlerimiz de hayvanların sağlık kontrollerini gerçekleştiriyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bağcılar'da 20 Bin Metrekarelik Kurban Satış ve Kesim Alanı Kuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da 20 Bin Metrekarelik Kurban Satış ve Kesim Alanı Kuruldu - Son Dakika
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