Bahçelievler Belediyesi Basın Mensupları için İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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Bahçelievler Belediyesi Basın Mensupları için İftar Programı Düzenledi

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Bahçelievler Belediyesi, basın mensupları için düzenlediği iftar programında farklı medya temsilcilerini bir araya getirirken, ırk ve siyasi görüş ayrımı yapmadıklarını vurguladı.

26.03.2025 10:01  Güncelleme: 10:21
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Bahçelievler Belediyesi basın mensupları için iftar programı düzenlendi

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi basın mensupları için iftar programı düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından basın mensupları için iftar programı düzenlendi. Bahçelievler Kongre Merkezin'nde düzenlenen programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve birçok basın mensubu ve medya kuruluşu temsilcileri katıldı. Müzik dinletisi ve Kuran-ı Kerim tilaveti yapılan program ezan sonrası iftar yapılması ile sona erdi.

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Burada gazete sahipleri, editörler, yayın yönetmenlerimiz, muhabir arkadaşlarımız, köşe yazarlarımız, basın danışmanları var. Biz kimseyi ayırmadık. Çalışma hayatımız da böyle. Burada da bunu yapmaya çalıştık. Her kesimden gazeteci arkadaşımızı, medya mensubumuzu görüşü, fikri ne olursa olsun hiç ayırmadan davet ettik. Türkiye Cumhuriyeti'nin Bahçelievler Belediyesi'nde ırk ayrımı yapmıyoruz. Türk'ü, Kürt'ü, Lazı'ı, Çerkez'i, Arap'ı, Alevi, Sünni, Caferi, Gayrimüslim. Diğer bir kriterimiz hiçbir parti ayırmadık. Ayırmıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bahçelievler Belediyesi Basın Mensupları için İftar Programı Düzenledi - Son Dakika

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