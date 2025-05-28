Bahçelievler'de 200 Bisiklet Sahiplerine Dağıtıldı - Son Dakika
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Genel

Bahçelievler'de 200 Bisiklet Sahiplerine Dağıtıldı

28.05.2025 23:29
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Bahçelievler Belediyesi, 32. bisiklet dağıtım töreninde 200 bisikleti sahipleriyle buluşturdu. Her ay düzenli olarak çekilişle bisiklet dağıtan belediye, deprem nedeniyle ertelenen dağıtımı da bu etkinlikte tamamladı.

Bahçelievler'de 32. Bisiklet Dağıtım Töreni'nde 200 bisiklet sahibini buldu

İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi, bu ay 32'ncisini düzenlediği bisiklet dağıtım töreninde toplam 200 bisikleti sahipleriyle buluşturdu. Her ay 100 kişiye çekilişle bisiklet dağıtan belediye, geçtiğimiz ay yaşanan deprem nedeniyle gerçekleştiremediği dağıtımı da bu törende tamamladı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından bu ay 32'ncisi düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde toplam 200 bisikleti sahipleriyle buluşturdu. Törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Her ay 100 kişiye çekilişle bisiklet dağıtan belediye, geçtiğimiz ay yaşanan deprem nedeniyle gerçekleştiremediği dağıtımı da bu törende tamamladı. Bugün toplam 3 bin 200 tane bisiklet dağıtıldı.

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bugün 32. bisiklet dağıtımını yapıyoruz. Aslında 23 Nisan'da dağıtmamız gereken bisikletleri de deprem nedeniyle dağıtamamıştık, bugün onlarla birlikte 200 bisiklet dağıtıyoruz. Her ay 100 tane çekilişle bisiklet dağıtıyoruz. Bugün toplamda 3 bin 200 tane bisiklet dağıtmış olduk" dedi.

"Bahçelievler'de Bisikleti Olmayan Çocuk Kalmasın"

Bahçelievler'de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Bahadır, "Amacımız Bahçelievler'de bisikleti olmayan genç çocuk kalmasın. Özellikle büyüklerimizin de yaşlılıklarında sağlıklı kalabilmeleri için bisiklete binmelerini tavsiye ediyoruz. Yürüyüş yapmalarına da tavsiye ediyoruz, bakış açımız bu. Yeter ki gençlerimiz çocuklarımız mutlu olsun" diye konuştu.

Dağıtım töreninin bu ay daha kalabalık geçtiğini ifade eden Bahadır, "Bu mahallemiz biraz daha kalabalık, bugün önceki dağıtımlara göre biraz daha kalabalık olmasının nedeni 200 bisiklet dağıtmış olmamız. Deprem gününde dağıtmadığımız için 200 bisiklet geldi, 200 aile geldi. Zafer Mahallemiz de kalabalık bir mahalle, vatandaşlarımız da meraklı, biz tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Bisikletini teslim alan Hakan Yiğit, "Başkanımızdan Allah razı olsun, çocuklarımızı mutlu etti. Daima onun yanındayız. 19 Mayıs'ta başvurdum, ilk başvuruda çıktı" ifadelerini kullandı.

Bir diğer bisiklet sahibi Tolga Akar ise, "19 Mayıs'ta başvurdum, tek seferde çıktı çok mutluyuz. Beş senedir bisiklet alamıyordum. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diyerek sevincini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bahçelievler'de 200 Bisiklet Sahiplerine Dağıtıldı - Son Dakika

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