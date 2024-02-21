Bahçelievler'de Cem Evi'nin temel atma töreni yapıldı
İSTANBUL - Bahçelievler Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilecek Cem Evi Kültür Merkezi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Bahçelievler Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılacak Cemevi'nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Murat Kurum, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, siyasi parti ilçe temsilcileri ve davetliler katıldı. 500 metrekare oturumluk toplamı 2 bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilecek Cumhuriyet Mahallesi Cem Evi Kültür Merkezi'nin temeli atıldı. Tören Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Cem Evi'ni oy kaygısıyla açmadıklarını söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "AK Partili arkadaşımı da diğer partilerden arkadaşlarımızı da hiç ayırmıyorum. Çünkü yılların devletiyiz. Selçuklu'dan beri Anadolu'ya geldiğimizden beri ayırmamışız ve bunu çok açık net söylüyorum; oy kaygısıyla yapmıyorum arkadaşlar. Oy amacıyla 40 gün sonra seçim var diye yapmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti ayırma lüksünü taşımıyoruz. İnancımız, kültürümüz, değerimiz de bu. Burayı şimdi geçici olarak yeşil alan üzerine 150 metrekare olarak yapıyoruz. Daha sonra yaklaşık beş yüz metrekare oturumlu iki bin beş yüz metrekare yapacağız. Şimdi bir kırgınlık var. Başkanlarım burada biliyor. Doğrudur. Bakın Cumhurbaşkanımız farkında. Ama oransal olarak aynı yapıldı. Hepsi emekli. Memur, işçi emekleri 49,3 oldu. Eyvallah haklısınız. Ama bu kaç yıl önce sorunu? Kırk elli yıldır maaşı düşük verildiği için böyle. Ama bunu çözüyoruz biz. Ben de şu anda Şubat ayından başlamak yerine Bahçelievler'deki emeklilere yıllık 12 bin lira emeklilere sosyal yardımında bulunacağım. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" diye konuştu.
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