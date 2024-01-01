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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan 2024 yılının ilk bebeklerine ziyaret - Son Dakika
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan 2024 yılının ilk bebeklerine ziyaret

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılının ilk bebeklerini Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yeni doğan bebeklerin aileleri ile sohbet eden Bakan Göktaş, bebeklerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve sağlıkla büyümeleri temennisinde bulundu. Ayrıca, bakan Filistin'deki çatışmalara dikkat çekerek, Türkiye'nin her türlü çocukların ve ailelerin yanında olduğunu vurguladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş\'tan 2024 yılının ilk bebeklerine ziyaret
01.01.2024 - 23:12,  Güncelleme: 23:15
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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'tan 2024 yılının ilk bebeklerine ziyaret ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılının ilk bebeklerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2024 yılının ilk bebeklerini Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Yeni doğan bebeklerin aileleri ile sohbet eden Bakan Göktaş, doğum yapan annelerin sağlık durumları ve bebekler hakkında, hastanenin sağlık personelinden bilgi aldı. Bakan Göktaş, bebekler için sağlıkla büyümesi temennisinde bulundu.

"Her doğan çocuk ülkemizin geleceği açısından oldukça kıymetli"

Doğum yapan anne ve aileleri ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, hem bebeklerin hem de anneleri sağlık durumun iyi olduğunu bildirerek, "İnşallah vatana millete hayırlı evlatlar olarak yetişmelerini nasip eylesin. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca tabii ki bizler için çok kıymetli; her doğan bebek bizim için çok kıymetli. Çünkü dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlanan bir nüfusumuz var. Dolayısıyla her doğan çocuk ülkemizin geleceği açısından da oldukça kıymetli. Bizler de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak hem aile odaklı hem de çocuk odaklı politikalar üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

" Filistin'de bu gece dahi bombalar altında yeni yılı geçiren kadınlar ve çocuklarımız var"

Yeni yılın sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunan Bakan Göktaş, bir yandan Filistin'de yaşanan çatışmalara değinerek, "Diğer yandan da mazlum coğrafyalar da var; biliyorsunuz ve Filistin'de bu gece dahi bombalar altında yeni yılı geçiren kadınlar ve çocuklarımız var. İnşallah en kısa sürede ateşkes bir an önce sağlanır ve oradaki kadınlar ve çocuklar da sağlıkla, huzurla refaha ererler inşallah. Bizler de Cumhurbaşkanımızın önderliğinde biliyorsunuz din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın hiç kimseyi Türkiye geride bırakmıyor ve her türlü çocukların, ailelerin, kadınların yanında oluyor olmaya da devam ediyor" diye konuştu.

Ukrayna'dan getirilen çocukları ziyaret ettiğini hatırlatan Göktaş, "Onlar da biliyorsunuz zor süreçlerden geçti. Aynı zamanda Emine Erdoğan'ın da destekleriyle çocuklarımızı ülkemize getirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bir an önce ateşkes sağlanır, bizler de mazlum coğrafyalardaki çocuklara sahip çıkmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Doğum yapan Aslı Deveci ise doğumun çok güzel geçtiğini belirterek, "Ebemiz çok yardımcı oldu. Masajla pilatesle çok kolay oldu. Bu üçüncü çocuğum. Bu kız oldu. Diğer evlatlarım merakla bekliyor" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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