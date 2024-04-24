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Bakan Tekin: "Çocuklarımızın bu vatana sahip çıkmaları, en iyi şekilde yetişmeleri çaba sarf ediyoruz"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem geçmişimizi unutturmamaya çalışıyoruz hem de çocuklarımızı bize emanet bırakılan bu vatana sahip çıkmaları için sahip çıkabilmeleri için en iyi şekilde yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 81 ilden gelen çocuklarla Kurtuluş Savaşı Müzesinde meclisin açılışını temsilen "23 Nisan 1920 Oturumuna" ve ardından "Çocuklarla Temsili 2071 Oturumuna" katıldı. Tekin, temsili olarak seçilen Meclis Başkanı ve milletvekillerinin konuşmalarını dinledi.

Çocuklara ve gençlere bu ülkeni hangi zorluklarla kurulduğunu anlattıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şöyle devam etti:

"Bu ülkeyi kuranların ne tür fedakarlıklar yaptığını, bu ülkeyi kuranların nasıl büyük yapılarla, büyük güçlerle mücadele ettiğini bir nebze olsun eğiterek, anlatarak, Milli Eğitim Bakanlığı genç kuşakları, yeni nesilleri yetiştirmekte mükellef. Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem geçmişimizi unutturmamaya çalışıyoruz hem de çocuklarımızı bize emanet bırakılan bu vatana sahip çıkmaları için sahip çıkabilmeleri için en iyi şekilde yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz."

Tekin ve beraberindeki öğrenciler Kurtuluş Savaşı Müzesinin balkonunda hatıra fotoğrafı çektirdi.