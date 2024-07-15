Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Ahmet Özsoy'u kabri başında andı - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Ahmet Özsoy'u kabri başında andı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Türksat personeli Ahmet Özsoy'un kabrini ziyaret etti. Kabir başında Mevlid-i Şerif okutuldu ve dua edildi. Bakan Uraloğlu, şehidin ailesiyle bir araya gelerek sabır dileklerini iletti. Bakan, Türksat çalışanlarının vatan ve millet şuuruyla hareket ettiğini ve canlarını ortaya koyarak doğru bilgilendirme için çaba gösterdiklerini belirtti.

15.07.2024 23:20
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Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Ahmet Özsoy'u kabri başında andı

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Türksat personeli Ahmet Özsoy'un kabrini ziyaret etti.

15 Temmuz darbe teşebbüsünde Türksat Genel Müdürlüğü Gölbaşı Kampüsü'nde hayatını kaybeden Ahmet Özsoy'un kabri başında Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehit Özsoy'un kabri başında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve yakınları dua etti.

Şehit Özsoy'un kabrine karanfil bırakan Bakan Uraloğlu, şehidin eşi Yasemin Özsoy, oğulları Muhammet Özsoy ve Abdullah Özsoy ile bir araya gelerek sabır dileklerini iletti.

Şehit Ahmet Özsoy'un, hain darbe girişimcilerini Türksat Gölbaşı Kampüsü'nde oyalayarak televizyon yayınlarına imkan tanıdığını aktaran Bakan Uraloğlu, "Türksat'ta çalışan bütün arkadaşlarımız vatan millet şuuru ile hareket etmişler. Türksat'ta arkadaşlarımız, gerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağırısını gerekse diğer haberleri duyurma adına, milletimizin doğru bilgilendirilmesi adına canlarını ortaya koydular. Allah onlardan razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz şehidi Ahmet Özsoy'u kabri başında andı - Son Dakika

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