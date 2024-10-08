Bakırköy Belediye Başkanı'ndan Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddete Dikkat Çağrısı - Son Dakika
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Genel

Bakırköy Belediye Başkanı'ndan Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddete Dikkat Çağrısı

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismar ve cinayet suçlarına dikkat çekerek toplumsal çürüme ile mücadelede gerekli adımların atılmasını vurguladı.

08.10.2024 20:50
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- Bakırköy Belediye Başkanı meclis toplantısında istismar ve cinayet suçlarına dikkat çekti

Bakırköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı

İSTANBUL - Bakırköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Son günlerde artarak ülkeyi yasa boğan kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismar ve cinayetler hakkında konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, "Sadece adli tedbirler değil, ailelere ve gençlere yönelik destek mekanizmaları acil olarak devreye alınmalıdır. Bakırköy Belediyesi olarak bu soruna kayıtsız kalmayacağız ve susmayacağız. Başka canlarımız solmasın diye, toplumsal çürümeyle mücadelemizi, insanımız için yeniden umudu yeşertene dek sürdüreceğiz" dedi.

Bakırköy Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda son zamanlarda artan kadına ve çocuğa yönelik cinsel istismar ve cinayet suçlarına dikkati çeken Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu bu suçların karşısında duruşlarının net olduğunu söyledi. Konuşmasında geçtiğimiz günlerde yaşanan ve ülkeyi yasa boğan olaylara değinen Başkan Ovalıoğlu, "İkbal, Ayşenur, Narin ve vahşice yaşamını yitiren çocuklar, gençler ve kadınların acısı, hepimizin ortak acısıdır. Bu şiddet sarmalıyla mücadele artık Türkiye'nin davasıdır; hepimizin ortak davasıdır" diye konuştu.

"Artık 6284 sayılı yasanın en etkili şekilde uygulaması gerekiyor"

Ülkede yaşanan toplumsal çürümenin vahim sonuçlar oluşturduğunun altını çizen Başkan Ovalıoğlu, "İstanbul Fatih'te vahşice katledilen İkbal ve Ayşenur; Diyarbakır'da Narin, Tekirdağ'da yaşam mücadelesi veren Sıla Bebek ve isimlerini anmakla bitiremeyeceğiz kadar uzun bir listeye dönüşen evlatlarımız istismara uğradılar, katledildiler ve maalesef öfke ve şiddet hali artarak devam ediyor. Coğrafyalar farklı, yaşam biçimleri farklı, ama sorun aynı. Şiddet mahalle ayırmaz ve ayırmıyor. Her siyasi görüşten, her kültürden ve her mahalleden kadınlar, çocuklar bu şiddetin mağduru. Bugün de birçok kadın ve çocuk, bu şiddet dalgasının potansiyel kurbanları arasında yer alıyor. Çünkü Türkiye'de bir cinnet hali yaşanıyor. Son 10 yılda antidepresan kullanımı yüzde 75 oranında arttı; uyuşturucu kullanımı 8 yaşına kadar indi. Toplum sağlığı alarm veriyor. İstanbul Sözleşmesi'nin feshiyle kadınların güvenliği daha büyük bir risk altına girdi. Artık 6284 sayılı yasanın en etkili şekilde uygulaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Toplumsal rehabilitasyon süreçlerinin eksikliği sorunu derinleştiriyor"

Toplumsal travmaların ancak çok yönlü olarak ele alınırsa çözüme kavuşabileceğinin altını çizen Ovalıoğlu şunları söyledi: Yaşanan toplumsal travma halini çok boyutlu olarak ele almamız gerekiyor. Katiller suçludur; ancak bu kişilerin hangi koşullar nedeniyle birer caniye dönüştüğünü anlamalıyız ve çözmeliyiz. Toplum sosyolojisi ve psikolojisi temelinde, sadece mağdurları değil, failleri de çözüm sürecine dahil etmeliyiz. Ancak toplumsal rehabilitasyon süreçlerinin eksikliği sorunu derinleştiriyor. Büyük özveriyle çalışan psikiyatri hastanelerinde tedaviler yetersiz kalıyor. Hiçbir doktorun günde 60-70 hastayı bakarak sürdürülebilir bir tedavi sağlaması mümkün değildir. Sadece ilaç yazar hale gelen psikiyatri polikliniklerinden ailelerin sürdürülebilir bir yardım alması imkanı yoktur."

"Bakırköy Belediyesi olarak bu soruna kayıtsız kalmayacağız ve susmayacağız"

Toplumu tehdit eden sorunların çözülmesi için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerini belirten Başkan Ovalıoğlu, "Sadece adli tedbirler değil, ailelere ve gençlere yönelik destek mekanizmaları acil olarak devreye alınmalıdır. Bilinçlendirme kampanyalarıyla, psikiyatrik sorunların ve madde bağımlılığının birer utanç kaynağı olduğu algısı ortadan kaldırmalıyız. Toplum olarak ruhsal sorunları olan kişilere destek olmayı öğrenmeliyiz. Aileleri, yardım almanın bir güçsüzlük ya da ayıp olmadığına inandırmalıyız. Bakırköy Belediyesi olarak bu soruna kayıtsız kalmayacağız ve susmayacağız. Başka canlarımız solmasın diye, toplumsal çürümeyle mücadelemizi, insanımız için yeniden umudu yeşertene dek sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ayşegül Ovalıoğlu, Yerel Haberler, Politika, Cinayet, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Bakırköy Belediye Başkanı'ndan Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddete Dikkat Çağrısı - Son Dakika

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