Balıkçılar yeni sezondan umutlu - Son Dakika
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Genel

Balıkçılar yeni sezondan umutlu

İstanbul'da 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlıklar sürerken, denizlerde palamut balığının görülmesi balıkçıları umutlandırdı. Av yasağının kalkmasıyla birlikte palamut bolluğu yaşanacağı düşünülüyor. Balıkçılar, palamutun hızlı büyüme özelliği ve Omega 3 içeriğiyle bu yıl bol ve bereketli bir sezon bekliyor.

27.07.2024 22:47
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Balıkçılar yeni sezondan umutlu

İSTANBUL - İstanbul'da 1 Eylül'de başlayacak av sezonu için hazırlıklar sürerken, denizlerde palamut balığının görülmesi yüzleri güldürdü. Av sezonun açılmasına 1 ay kala sardalya sürüsünün arasında yakalanan palamutlar yeni sezon için umut verdi.

Denizlerde 1 Eylül'de yeni av sezonu başlayacak. Bununla birlikte balıkçıların da hazırlıkları sürerken, palamut balığı bu sene erken görüldü. "Halkımızın gözü aydın palamut görüldü" diyen yarım asırlık balıkçı Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı, av yasağının kalkması ile birlikte palamut bolluğu yaşanacağını belirtti. Balcı, "Oltamızı denize bıraktığımız zaman, Ordu'da, Trabzon'da, Karadeniz'in her bölgesinde palamut gözüküyor. Marmara Denizi'nde de palamut var. İstavrit büyüklüğünde. Sardalya sürüsünün arasında yakalandı. Ortalama 30 gram. 1 Eylül'den sonra 500 gram olacak" şeklinde konuştu.

"Bu yıl bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz"

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla birlikte büyük tekneler sezona palamut avıyla başlayacak. Kıyı balıkçıların ağına takılan palamutlar ise yeni sezon için umut verdi. Palamut balığının 20 gün önce yumurta yaptığının altını çizen yarım asırlık balıkçı Balıkçı Kenan Balcı, "Palamut balığı en hızlı büyüyen balık türüdür. 20 günde bir istavrit boyutuna geldi. 25 gün sonra 250-300 gram arasında olacak. Eylül ayı itibariyle ortalama yarım kiloya ulaşacak. En çabuk gramaj alan balık palamut. En çok Omega 3'e sahipler arasında da ilk sırada palamut yer alıyor. Halkımızın gözü aydın. Türkiye'nin gözü aydın. Bu yıl bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Çünkü palamut erken görüldü. Bu da yeni sezonda palamutun bol çıkacağını gösteriyor. Gelişim açısından en çabuk büyüyen balık palamut. Umuyorum ki bu yıl palamut balığının yılı olacak. İnşallah bu sezon halkımız palamuta doyacak" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Omega, Eylül, Genel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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