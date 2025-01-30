Bandırma Balık Hali'nde Fiyatlar Yükseliyor - Son Dakika
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Bandırma Balık Hali'nde Fiyatlar Yükseliyor

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Lodos nedeniyle denizden az balık çıkıyor, Bandırma Balık Hali'nde fiyatlar artıyor.

30.01.2025 10:17
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Lodos etkiledi, denizden az çıktı: Bandırma Balık Hali'nde fiyatlar yükselişte

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Bandırma Balık Hali'nde ocak ayının son günlerinde balık fiyatları dikkat çekici bir şekilde yükseldi. Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve denizden az balık çıkması, fiyatları doğrudan etkiledi. Balıkçılar, özellikle lodosun etkisiyle balık azaldığını ve bunun tezgahlara yansıdığını belirtiyor.

Balıkçı Barış Yıldız, hava koşullarının balık arzını azalttığını ve bunun fiyatlara doğrudan etki ettiğini söyledi. Yıldız, "Bandırma Balık Hali'ne şu sıralar balık az geliyor. Bu da otomatik olarak fiyatları yukarı çekiyor. Şu an Karadeniz'den hamsi gelmeye başladı ve fiyatlar biraz düştü, ancak yine de yüksek. Marmara hamsisi az çıktığı için kilosu 300 TL'den satılıyor. Karadeniz hamsisi ise 250 TL'ye tezgahta. Kolyoz 150 TL, istavrit 150 TL, çipura ise tane olarak 150-200 TL arasında değişiyor" dedi.

Balıkçılar satışlardan memnun değil

Balık fiyatlarının yükselmesi, vatandaşın balığa olan ilgisini de düşürdü. Balıkçı esnafı, fiyatların artmasının satışları olumsuz etkilediğini belirtiyor. Barış Yıldız, "Balık pahalı olunca vatandaş haliyle daha az alıyor. İstediğimiz satışı yapamıyoruz. Hava şartları düzelirse, balık bollaşır ve fiyatlar düşer. Biz de vatandaşın daha uygun fiyatlara balık yemesini isteriz" diye konuştu.

İşte Bandırma Balık Hali'ndeki güncel fiyatlar, Hamsi (Karadeniz) 250 TL/kg, Hamsi (Marmara) 300 TL/kg, Kolyoz 150 TL/kg, İstavrit 150 TL/kg, Çipura 150-200 TL/tane, Sardalya 150 TL/kg, Uskumru 150 TL/kg, Çinekop 500 TL/kg, Karadeniz Tekir & Barbun 400 TL/kg, Palamut 250 TL/tane, Deniz Çipura 200 TL/tane.

Balıkçılar, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte balık miktarının artmasını ve fiyatların düşmesini umut ediyor. Balık fiyatlarının normale dönmesiyle birlikte vatandaşın da tezgahlara ilgisinin artması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bandırma Balık Hali'nde Fiyatlar Yükseliyor - Son Dakika

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