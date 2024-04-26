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Bandırma semalarındaki Afrika çöl tozu böyle görüntülendi

Bandırma'da gökyüzünü toz bulutları kapladı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Afrika üzerinden gelen 'toz taşınımı' nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Toz bulutu drone ile görüntülendi.

Bandırma'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu 'toz taşınımı' uyarısının ardından Afrika üzerinden gelen yoğun toz bulutları etkili oldu.

Libya çöllerinden kalkarak Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan toz bulutları, Bandırma semalarını kapladı. Göz gözü görmeyen Bandırma halkı, 3 gündür etkisini sürdüren toz bulutlarıyla mücadele ediyor. Meteoroloji uzmanları, toz taşınımıyla birlikte yağmur yağarsa çamur yağmuru olabileceğini belirtiyor ve toz bulutlarının etkisinin devam edeceğini söylüyor. Havadan çekilen dron görüntülerinde, Bandırma semalarını kaplayan bu toz bulutları net bir şekilde görülüyor.

Libya çöllerinden kalkarak Yunanistan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan toz bulutları bugün itibariyle ülkemizi terk etmesi bekleniyor.