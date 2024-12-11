Başakşehir'de 3. İstihdam Zirvesi Gerçekleşti

Genel

Başakşehir'de 3. İstihdam Zirvesi düzenlendi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: "Buradan çıkacak fikirler ile ülkemizde çok daha güzel işler yapılacak"

İSTANBUL - Gençler için istihdam çözümleri ve fikirlerinin konuşulacağı 3. İstihdam zirvesi Başakşehir'de düzenlendi. Gençlerin fikirlerine önem verildiğini vurgulayan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Buradan çıkan tüm fikirleri ilgili yerlere ulaştıracağız. Buradan çıkacak fikirler ile ülkemizde çok daha güzel işler yapılacak. Başakşehir Belediyemiz 2011 yılından itibaren öncülük yapmış ülke çapında 150 bin gence sertifika vermiş ayrıca onlara eğitim desteği sağlamıştır. Bundan sonrada devam edecek bir çok teknoloji konusunda yarışmalar ile yatırımcı ve kuluçka merkezi fırsatları ile öncülük yaptık. Biz gençlerimizin dolu ve donanımlı yetişmesini istiyoruz. Kişisel ve mesleki eğitimler konusunda bizim kapımız her zaman açıktır" dedi.

Gençler için istihdam çözümleri ve fikirlerinin konuşulacağı 3. İstihdam zirvesi Başakşehir Belediyesi'nde düzenlendi. Başakşehir Belediye'si konferans salonunda düzenlenen zirvenin açılışına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, iş verenler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan zirve ardından oturumlar ile devam etti. Oturumlarda gençler için en doğru tercih edilebilecek geleceğin meslekleri, eğitim ve iş gücü piyasalarında yenilikçi yaklaşımlar en dikkat çeken konu başlıkları arasındaydı. E-öğrenme ve eğitimde dijital araçların kullanımına yönelik düzenlenen oturum gençlerden büyük ilgi gördü. Oturumların ardından sonu eren zirve gelecek yıl tekrar yapılması planlanıyor.

"Ülke çapında 150 bin gence sertifika verdik"

Gençlerin daha donanımlı yetişmeleri için bir çok proje hayata geçirdiklerini ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, " Üretimde sanayimizin, sağlık sektöründe bir çok personel ihtiyacımızın, en önemlisi deneyimli yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması için düzenlenen bu zirveler çok faydalı oluyor. Buradan çıkan tüm fikirleri ilgili yerlere ulaştıracağız. Buradan çıkacak fikirler ile ülkemizde çok daha güzel işler yapılacak. Hayatımıza artık yapay zeka girdi. Artık yapay zeka ile ilgili meseleleri tartışıyoruz. Salona girerken NFT galerisini görmüşsünüzdür. Bu tür hazırlıklarında mutlaka yapılması lazım. Başakşehir Belediyemiz 2011 yılından itibaren öncülük yapmış ülke çapında 150 bin gence sertifika vermiş ayrıca onlara eğitim desteği sağlamıştır. Bundan sonrada devam edecek bir çok teknoloji konusunda yarışmalar ile yatırımcı ve kuluçka merkezi fırsatları ile öncülük yaptık. Biz gençlerimizin dolu ve donanımlı yetişmesini istiyoruz. Kişisel ve mesleki eğitimler konusunda bizim kapımız her zaman açıktır" dedi.

"Bitcoin geçer, meslek ve alın teri kalır"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, "Yaşadığımız Dünya'da biz bugün bitcoin, bahis, finansal piyasalar konuşmuyoruz. Meslek, alın teri ve iş konuşuyoruz. El emeğinin kıymetinin belki şuan farkında değilsiniz. Yaşadığımız Dünya'da selin gidip kumun kalacağını her zaman şahit olacağız. Gerçekten bitcoin, bahis ve finansal piyasalar geçer ama meslek ve alın teri kalır. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'na bu zirveyi düzenlediği için çok teşekkür ediyorum" diye sözlerini tamamladı.