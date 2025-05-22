Başakşehir Gençlik Oyunları'nda final heyecanı yaşandı

İSTANBUL - Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonlarından Başakşehir Gençlik Oyunları'nda final heyecanı yaşandı. Spor, kültür-sanat, çevre-sosyal sorumluluk ve teknoloji kategorilerinde 46 bin öğrenciden final müsabakalarında başarılı olanlar ödüllerine kavuştu.

Başakşehir Belediyesi tarafından Başakşehir Kaymakamlığı, İlçe Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl 7'incisi düzenlenen Başakşehir Gençlik Oyunları'nda final heyecanı yaşandı. Spor, kültür - sanat, çevre - sosyal sorumluluk ve teknoloji kategorilerinde 46 bin öğrenci ter döktü. Organizasyon kapsamında ilçe genelindeki ortaokul ve lise düzeyinde 120 okuldan 46 bin öğrenci, 9 ay boyunca spor, kültür-sanat, çevre-sosyal sorumluluk ve teknoloji kategorilerinde yarıştı. 28 farklı branşta gerçekleştirilen yarışmalar, doğrudan ve dolaylı olarak 150 bin öğrenciye ulaştı. Final müsabakalarında başarılı olan öğrenciler, Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuştu.

Program kapsamında Onur Basri Aksu konseri ile başlayacak ödül töreninde Gazzeli çocuklar da unutulmayacak. Gençler, kortej yürüyüşünde taşıyacakları dövizlerle Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekecek. Tribünlerdeki binlerce genç, "Kardan Aydınlık" isimli marşı, "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil!" gibi anlamlı kareografiler eşliğinde hep bir ağızdan seslendirecek.

Gençlere seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak "Sizleri görünce ülkemizin geleceğini güzelliklerini, ülkemizi seven gençleri karşımızda görüyoruz. Başakşehir Gençlik Oyunları ile beraber ilçede spor, kültür ve sanatta güzel bir yarışma ortamı sağlıyor. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu güzel salonu siz gençlere hediye eden gerçekten spora seven sporun içinden gelen sayın Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında spor tesisler, stadyumları ile, yüzme havuzlarıyla beraber ülkemizde bir spor devrimi yaşanıyor. Başaksehir'den 46 bin kişi katıldı. 28 branşta mücadeleler oldu. Mücadele içinde dostluk, centilmenlik, arkadaşlık paylaşmaktır" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise gençler için sporun önemine dikkat çekerek "Eğitim hayatımız boyunca özellikle başarılı olabilmek adına zihnimizin daha iyi çalışabilir olması stresi doğru yönetilebilmesi, mental ve fiziksel olarak kuvvetli olabilmesi için mutlaka sporu hayatın merkezine almasını kıymetli olduğunu vurgulamak istiyorum. Spor yapan bireyin strese az gireceği, depresyona girmeyeceği önüne daha kuvvetli bakacağının da mutlaka dikkatinizde olmasını da özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün özel bir tema ile program icra ediyoruz. Dünyanın çoğunluğun gözü önünde maalesef Filistin'de gençlerimiz, kadınlarımız İsrail'in katline maruz kalmakta bu duyarlılığı gösterdiğiniz için tema altında olduğunuz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu " Okullarda hem eğlendik hem yarıştık. Bu sene dolu dolu bir yıl geçirdik. Bunda 7 yıl önce başladı. Gençlik Oyunları serüveni. Yaklaşık 5 bin kişi ile başladı. 7 yıl sonra İstanbul Gençlik Oyunları oldu. 1 yıl önce 160 bin gençle 39 ilçede bu serüveni hep birlikte yaşadık. Bu yıl sadece Başaksehir'de 46 bin gençle 28 farklı branşta 4 kategoride kültür, sanat, teknoloji, spor ve sosyal kategorilerde çok güzel bir dönem geçirdik. Bu yıl temamız Filistinli kardeşlerimiz. Gençlik oyunları Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonu" şeklinde konuştu.