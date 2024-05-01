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Başkan Aydın 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı

Başkan Aydın 1 Mayıs'ı emekçilere birlikte kutladı

Osmangazi'de coşkulu 1 Mayıs yürüyüşü

BURSA - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe katılarak, işçi bayramını kutladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Osmangazi'de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşü Bursa Millet Bahçesi önünden başladı. Stadyum Caddesi'ni takiben İpekiş Kavşağı, Darmstadt Caddesi, İlkbahar Caddesi ve Kent Meydanı'na kadar gerçekleştirilen 1 Mayıs yürüyüşüne Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Hasan Öztürk, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten de katıldı. Sivil Toplum Kuruluşları'nın temsilcileri, oda ve derneklerin temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri ile işçiler, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla yürüyerek İşçi Bayramı'nı kutladı. Coşkunun hiç azalmadığı yürüyüşte, işçiler taleplerini haykırdı.

Arkasında büyük bir kalabalıkla yürüyerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçileri yalnız bırakmayan Başkan Aydın, verdiği mesajda "Her zaman işçilerimizin, emekçilerimizin yanındayız. Eğer işçiler haklara sahip değilse, evine sıcak ekmek götüremiyorsa, sosyal haklarını alamıyorsa, çalışma barışı yoksa o ülkede kimse mutlu olamaz. Bugün bir bayram ve işçilerimiz, emekçilerimiz burada birlik beraberlik ve dayanışma örneği gösteriyor. Herkesin eşit, özgürce ve kardeşçe bir arada yaşayabildiği bir dünya en büyük temennimiz" dedi.