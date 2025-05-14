Başkan Candaroğlu: Sazlıdere Barajı Çevresinde Sosyal Konut Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Başkan Candaroğlu: Sazlıdere Barajı Çevresinde Sosyal Konut Projesi

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Sazlıdere Barajı çevresine inşa edilecek sosyal konutların, İstanbul'da yaşayan dar gelirli vatandaşlar için tasarlandığını açıkladı. Ayrıca, İstanbul'a yeni su kaynakları kazandırılması gerektiğini vurguladı.

14.05.2025 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Candaroğlu: " Sazlıdere Barajı'nın çevresine yapılması planlanan konutlar, tamamen İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız için üretilen sosyal konutlardır"

"Merkezi idaremiz tarafından yapılan yatırımlar dışında 2019 yılından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'a herhangi bir yeni içme suyu kaynağı maalesef ki kazandırılamamış ve dahi projelendirilmemiştir"

İSTANBUL - Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Sazlıdere Barajı'nın çevresine yapılması planlanan konutlar, tamamen İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız için üretilen sosyal konutlardır. Bu konutlar, daha önce hak sahipliği belirlenen projelerdir" dedi.

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane'de düzenlenen İSKİ Genel Kurulu Toplantısı'nda Sazlıdere Barajı Havzasıyla ilgili tartışmalarla ilgili konuştu.

İBB'nin herhangi bir proje kazandırmadığını söyleyen Başkan Candaroğlu, "Merkezi hükümetimiz tarafından mevcut kaynakların yanında İstanbul için toplam kapasitesi 498 bin 24 milyon metreküp olan 10 adet yeni baraj yatırımı planlamıştır. Merkezi idaremiz tarafından yapılan yatırımlar dışında 2019 yılından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul'a herhangi bir yeni içme suyu kaynağı maalesef ki kazandırılamamış ve dahi projelendirilmemiştir" dedi.

"Her defasında havzaları koruyacağını belirten İBB ve İSKİ, 2024 yılında ne kadar alan kamulaştırmıştı"

AK Parti ve CHP döneminde kamulaştırılan arazi hakkında bilgi veren Başkan Candaroğlu, "Bilindiği üzere İSKİ Havza Yönetmeliğine göre, mutlak koruma alanları, su kalitesi ve miktarının korunması amacıyla İSKİ tarafından kamulaştırılmaktadır. Kamulaştırmalar, özellikle barajlarımızın ve göllerimizin korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, AK Parti döneminde vatandaşlarımız mağdur edilmeden, koruma alanları kamulaştırılmış ve ağaçlandırılmıştır. Bilindiği üzere, mevcut İBB yönetimi her seferinde havza alanlarını koruduğunu ifade ederek geçmiş idareleri suçlamaktadır. Peki, şimdi verilere bakalım: Her defasında havzaları koruyacağını belirten İBB ve İSKİ, 2024 yılında ne kadar alan kamulaştırmıştır" şeklinde konuştu.

"2024 yılında mevcut İSKİ ve İBB Yönetimi 110 bin 400 metrekare alan kamulaştırılmıştır"

İBB Yönetiminin kamulaştırdığı alan hakkında bilgi veren Başkan Candaroğlu, "Merkezi hükümet tarafından 10 tane baraj, su kaynağımız planlandı. Burada toplam kapasitesi 498 bin 24 milyon metreküp, toplam su kaynaklarına oranıysa yaklaşık yüzde 30. Bu kaynakların korunması için kamulaştırmalara bakalım. 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı. AK Parti bir idare tarafından edilen o süreçte kamulaştırılan toplam alan. En düşük olduğumuz yıl, 2019 yılı. 523 bin 810 metrekare yer kamulaştırılmış. Buna rağmen 2024 yılında mevcut İSKİ ve İBB Yönetimi 110 bin 400 metrekare alan kamulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 adet yeni baraj planlanmakta olup"

Sazlıdere Barajı'na yeni barajların yapılacağını söyleyen Başkan Candaroğlu, "Ayrıca, bugün tartışma konusu yapılan Sazlıdere Barajı, İstanbul'un tüm su rezervinin sadece yüzde 3'üne sahiptir. Oysa AK Parti hükümeti tarafından gerçekleştirilen Melen ve Yeşilçay su kaynakları projeleri sayesinde şehrin su ihtiyacının yaklaşık yüzde 80'i karşılanmaktadır. İstanbul'un su rezervini artırmaya yönelik olarak, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 10 adet yeni baraj planlanmakta olup, söz konusu barajlar tamamlandığında, Sazlıdere Barajı'nın tuttuğu su rezervinin yaklaşık 10 katından fazla bir su kaynağı sağlanmış olacaktır" diye konuştu.

"Sazlıdere Barajı'nın çevresine yapılması planlanan konutlar, tamamen İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız için üretilen sosyal konutlardır"

Sazlıdere Barajı çevresine inşa edilen konutların insanları konut sahibi etmek olduğunu söyleyen Başkan Candaroğlu, "Sazlıdere Barajı'nın çevresine yapılması planlanan konutlar, tamamen İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımız için üretilen sosyal konutlardır. Bu konutlar, daha önce hak sahipliği belirlenen projelerdir. Tabii burada bir konuya değinmeden geçemeyeceğim. Az önce Sazlıdere'de yapılması planlanan sosyal konutlardan bahsettik ve bu konutların yapılış amacının dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasını sağlamak olduğunu çok iyi biliyoruz" cümlelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mustafa Candaroğlu, Sazlıdere Barajı, Yerel Yönetim, Politika, İstanbul, Emlak, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Başkan Candaroğlu: Sazlıdere Barajı Çevresinde Sosyal Konut Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Almanya Kralı’ gözaltına alındı 'Almanya Kralı' gözaltına alındı
Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak Microsoft, 6 bin çalışanını işten işten çıkaracak
Vinicius Junior’ın satın aldığı takım şaşırttı Vinicius Junior'ın satın aldığı takım şaşırttı
İsrail’den Avrupa Hastanesi’ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı İsrail'den Avrupa Hastanesi'ne alçak saldırı: 34 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
İnanılmaz görüntüler Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı İnanılmaz görüntüler! Yardımcı hakem elinde silahla maçta görev yaptı
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi Birbirine yol vermeyen inatçı sürücüler trafiği kilitledi
Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica 89 yaşında hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış Kazada hayatını kaybeden sürücü, 2 gün önce motosikletini satışa çıkarmış
Kulisleri sallayan iddia Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti’ye katılıyor Kulisleri sallayan iddia! Gelecek Partili Hasan Ekici AK Parti'ye katılıyor
Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

19:08
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
17:56
PKK’nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı
17:39
Trump Katar’dan da istediğini aldı Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
Trump Katar'dan da istediğini aldı! Boeing 200 milyar dolarlık uçak satışı anlaşması yaptı
17:19
İstanbul’daki zirve öncesi AB’den Putin’e yeni “yaptırım“ darbesi
İstanbul'daki zirve öncesi AB'den Putin'e yeni "yaptırım" darbesi
17:10
Boğaziçi’nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 6 kişi tutuklandı
08:43
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan’dan haber var
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan'dan haber var
08:42
Robert De Niro, Cannes’da Donald Trump’ı sanatın düşmanı ilan etti
Robert De Niro, Cannes'da Donald Trump'ı sanatın düşmanı ilan etti
08:05
Sürecin en kritik aşaması PKK’nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
Sürecin en kritik aşaması! PKK'nın silah bıraktığının kabulü bu rapora bağlı
08:00
Malmö’nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
Malmö'nün yıldızı, Galatasaray formasını giydi
07:42
Meydanlarda ’kilo kontrolü’ başladı, ilk ölçümler İstanbul’da yapıldı
Meydanlarda 'kilo kontrolü' başladı, ilk ölçümler İstanbul'da yapıldı
07:36
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
Fatih Tekke ile Muslera arasında Türkçe diyalog
07:18
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü yangında itfaiyeci baba kundaklamadan tutuklandı
07:06
Fenerbahçe’den aldığı yıldız Acun Ilıcalı’yı yarı yolda bıraktı
Fenerbahçe'den aldığı yıldız Acun Ilıcalı'yı yarı yolda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 20:41:17. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Candaroğlu: Sazlıdere Barajı Çevresinde Sosyal Konut Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.