Genel

Başkan Şahin, " Türkiye'nin 1 Numaralı Fair Play Annesi" seçildi

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Milli Olimpiyatlar Komitesi tarafından düzenlenecek 1'inci Fair Play Anneleri Paneli'nde "Türkiye'nin 1 numaralı Fair Play Annesi" olarak seçildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TMOK tarafından organize edilen 1'inci Fair Play Anneleri Paneli hakkında basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye'de yerel yönetimlerle iş birliği yaparak, toplumun temel eserleri olan ailelere ulaşmak ve Fair Play olgusunu ülkedeki annelere anlatmak için planlanan organizasyonda konusunda uzman ekipler konferanslar düzenleyecek. Fair Play ruhunun anneler üzerinden yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlayan panellerin birincisi Gaziantep'te düzenleniyor. Proje, Türkiye genelinde 31 Mart 2024 seçimlerinde kadın belediye başkanı seçilen belediyelerle iş birliği yaparak uygulamaya konulacak.

Panelin Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki basın toplantısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türkiye Milli Olimpiyatlar Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar katılarak basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şahin'in çalışmaları, projenin başlangıcının Gaziantep olarak seçilmesini sağladı

Annelerin "Fair Play" ruhuna çocuklarının eğitiminde yer vermesi için yapılan panel için Başkan Fatma Şahin'in 6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri sonrası yürüttüğü çalışmalar ile kadın bir lider olarak yaptığı başarılı projeler örnek gösterilerek başlangıç ili olarak Gaziantep seçildi. Komite tarafından oy birliği ile seçilen Gaziantep ve Başkan Şahin ile başlayan paneller ileriki yıllarda diğer kadın belediye başkanlarının görev yaptığı kentlerde kura ile belirlenerek devam edecek.

Hedef 10 bin anne

Projenin hedef kitlesi Türkiye'deki anneler olup, ilk planda en az 20 belediye ile 10 bin anneye ulaşılması planlanıyor. Belediyelerle iş birliği yapılarak, proje kapsamında kadın belediye başkanlarının görev yaptığı şehirlerde konferanslar düzenlenecek. Konferanslarda fair play kavramı, çocukların ve toplumun bu kavram çerçevesinde nasıl gelişeceği konularında annelere bilgiler aktarılacak.

"Bana verilen bu unvan şehirdeki her bir anneye verilmiştir"

Toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin unvana layık görülmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, "Bu şehir olmasaydı, bu toprakların çocuğu olmasaydım, bu unvanı almam mümkün değildi. Ben 2 milyonun emanetçisiyim. Her şehir çok zor ama bizim şehir daha da zor. Bana verilen bu unvan şehirdeki her bir anneye verilmiştir. Bu şehirdeki her bir anne de ödüllerin en iyisine layıktır. Bu yüzden yarın yapılacak yemin ve sertifika programı ile Türkiye'de bunu başardığımızda Gaziantep'teki anneleri dünyanın fair play annesi yapma hedefi için yola çıkıyoruz" dedi.

"Gazi şehri aşk ile çalışarak dünyanın en önemli şehirlerinden birine dönüştüreceğiz"

Projenin önemine vurgu yapan Başkan Şahin, "Yarın Gaziantep'teki anneleri Fair Play annesi olarak göstereceğiz. Bu yıl Gaziantep'te aile yılı. Fair Play anneliğini sertifika programına dahil ettiğimizde Fair Play müzesinin olduğu il Konya. Programa katılan annelerimize bir Konya turu yapacağız. Müzeyi görecekler, Hz. Mevlana'nın Türbesi'ni görebilecekler. Bu şehri 3 hedef üzerine koyduk. Dirençli, akıllı ve yeşil şehir yapacağız. Gazi şehri aşk ile çalışarak asla yorulmayarak dünyanın en önemli şehirlerinden birine dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Dünyada ilk defa bu kapsamdaki programı Gaziantep'te başlıyor

Türkiye Milli Olimpiyatlar Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar ise toplantıda yaptığı konuşmada fair play nedir sorusunu örneklerle açıklayıp, projenin oluşumu hakkında bilgi vererek, "Kadın belediye başkanlarımız bugün ülkemizde geniş çapta iş başındalar. Fair playi en güzel çocuklarına anneler anlatır. Belediye başkanlarıyla program için iş birliği yapalım dedik. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in ismi de proje için hiç itiraz olmadan ilk başta çıktı. Üst üste 3 sefer Gaziantep halkı güvenerek oy vermiş. Depremde bütün gazeteler Başkan Fatma Şahin'in başarılarını yazmış. Biz de gelip konuştuk ve kabul etti. Dünyada ilk defa bu kapsamdaki program Gaziantep'te başlıyor. Başkan Fatma Şahin de panelle birlikte 'Türkiye'nin 1 numaralı Fair Play Annesi' unvanını alacak. Yarın törenle bu özel unvanı vereceğiz" diye konuştu.