Başkent'te bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı - Son Dakika
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Başkent'te bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilinden dönenler, Ankara otobüs terminali AŞTİ'de yoğunluğa neden oluyor. Şehir girişinde ve ana yollarda yoğunluk devam ederken, otobüs ve yolcu yoğunluğu da Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde yaşanıyor. Şoförler, diğer araçların daha sağduyulu olmasını ve hız sınırlarına uymalarını istiyor. Bayram tatilini Ankara'da geçirenler ise hizmetten memnun olduklarını belirtiyor. Otobüs firması yetkilileri ise bu bayramın diğer bayramlara göre daha yoğun geçtiğini ifade ediyor.

23.06.2024 15:41
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Başkent'te bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı

ANKARA - Kurban Bayramında verilen 9 günlük aranın ardından tatilinden dönenler, Ankara otobüs terminali AŞTİ'de yoğunluğuna neden oluyor.

Kurban Bayramı'nı kapsayan 9 günlük tatil için memleketlerine, tatil bölgelerine gidenlerin dönüşü nedeniyle şehrin girişinde ve ana yollarda yoğunluk devam ediyor. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde de otobüs ve yolcu yoğunluğu yaşanıyor. Şehir dışından gelen birçok sayıda yolcu, evlerine gitmek için taksi ve toplu taşıma araçlarını kullanırken, yolcuların bir kısmını da yakınları karşılandı.

"41 tane can taşıyorum, önce Allah'a sonra bize emanet"

Özel bir firmada otobüs şoförü olan Ertuğrul Karaca yolların epeyce kalabalık olduğundan bahsederek, "Benim gibi diğer kaptanlarında tüm sıkıntısı uzun yol tecrübesi olmadığı için diğer araçların çok sıkıntıya giriyoruz. Daha sağduyulu olmaları lazım. Onlarla aynı hızda gitmemizi istiyorlar ama bizim hız sınırlarımız var. İhlal yapmamamız gerekiyor, hem kendi can güvenliğimiz için hem yolcularımızın can güvenliği için. Ben 41 tane can taşıyorum, önce Allah'a sonra bize emanet. Özellikle araçların, uzun yol otobüslerine daha sağduyulu davranıp, ani fren yapma gibi hareketlerden kaçınmaları gerekiyor" dedi.

Karaca, şoförlere yolculuklarında dikkatli olunması gerektiğini iletti.

Bayram tatilini Ankara'da değerlendiren Recep Kara şu ifadelere yer verdi:

" İstanbul'a gidiyoruz. Tekirdağ'dan gelmiştik. Otobüslerle yıllardır seyahat ediyoruz. Hizmet güzel."

"Toplam 570 ek servis yaptık"

Otobüs firmasında görevli Çetin Önal, "Ayın 13'ü, 14'ü, 15'ine kadar bugünde dahil olmak üzere toplam 570 ek servis yaptık. Bu bayram tam umduğumuz gibi olmadı. Ek servis doğru düzgün yapamadık. Tahminim giden vatandaşlarımız bölgelerinde kaldı. Geçmiş bayramlara bakaraktan bu bayram daha yoğundu" dedi.

Yarın hafta içi olmasından dolayı yoğunluğu gün sonunda azalması bekleniyor

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başkent'te bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı - Son Dakika

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