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Başkent'te en uzun Adana Kebabı yarışması - Son Dakika
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Başkent'te en uzun Adana Kebabı yarışması

Ankara'da düzenlenen Adana Gastronomi ve Kültür Günleri kapsamında yapılan 15 metrelik Adana Kebabı yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Yarışmada en hızlı Adana kebabı yiyen bir hafta boyunca kendi lokantalarında ağırlanacak.

Başkent\'te en uzun Adana Kebabı yarışması
21.12.2023 - 23:46,
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Başkent'te en uzun Adana Kebabı yarışması

ANKARA - Başkent'te ikincisi düzenlenen Adana Gastronomi ve Kültür günleri kapsamında hazırlanan 15 metrelik Adana Kebabı yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Ankara'da ikincisi düzenlenen Adana Gastronomi ve Kültür Günleri ANFA Fuar alanında Ankaralı misafirlerini ağırlamaya başladı. En hızlı Adana kebabı yeme yarışması düzenlendi. Beş dakika içerisinde en fazla Adana dürümü yiyenin kazanacağı yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmayı düzenleyen Kebap ustası Yusuf Karadağ, "Bugün Adana Günleri için geldik. Yarışma için 500 kilogram ağırlığında et getirdik. 30 kişilik bir ekiple 15 metre uzunluğunda Adana dürümü yapacağız. 5 dakika içerisinde en fazla dürüm yiyen yarışmacımızı bir hafta boyunca kendi lokantamızda ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Adana Gastronomi ve Kültür Günleri 24 Aralık tarihine kadar başkentli ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: İHA
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