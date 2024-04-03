Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın geceyi aydınlattı - Son Dakika
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Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın geceyi aydınlattı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde gece saatlerinde çıkan yangın, çevredeki diğer fabrikalara sıçradı. Yangının nedeni belirlenmeye çalışılırken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

03.04.2024 23:11
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Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın geceyi aydınlattı

ANKARA - Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi'nde gece saatlerinde meydana gelen yangını söndürme çalışmalarının son durumu havadan görüntülendi.

Atık maddelerin alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer fabrikalara sıçradı. Devasa alevlerin neden olduğu yoğun dumanlar çevreyi kaplaması dron ile görüntülendi. Çok sayıda polis, jandarma, sağlık, itfaiye, ABB ve AFAD ekipleri bölgede havadan destek vermek amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ve Jandarma helikopterleri de seferber edildi. Müdahale ekipleri, yangının nedeninin belirlenmesi ve benzer olayların önlenmesi için detaylı bir inceleme başlattı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenilmedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Başkentte Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangın geceyi aydınlattı - Son Dakika

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