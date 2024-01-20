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Bayrampaşa'da erkek arkadaşı tarafından öldürülen Nazlı Elmas son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Bayrampaşa'da erkek arkadaşı Enis Kurtuluş tarafından Uzi ile vurularak öldürülen Nazlı Elmas, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz Çarşamba akşamı Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Filiz Sokak'ta erkek arkadaşı Enis Kurtuluş tarafından Uzi ile vurularak ağır yaralanan Nazlı Elmas, dün akşam saatlerinde tedavi gördüğü Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Nazlı Elmas'ın cansız bedeni sabah saatlerinde otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Morgundan otopsisi biten Nazlı Elmas'ın cansız bedeni daha sonra gasil haneye gönderildi. İkindi namazına müteakip Altıntepsi Mahallesi Yeni Camide cenaze namazı kılınan Nazlı Elmas, defnedilmek üzere 500 Evler Mezarlığı'na götürüldü.