Berber, deprem sonrası bahçede tıraş yaptı
İSTANBUL - İstanbul'da yaşanan deprem sonrası bir berber, tıraşı dükkanın bahçesinde yaptı.
İstanbul merkezli 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası panik yaşanırken, insanlar sokak ve bahçelere akın etti. Şehirde berberlik mesleğini yapan bir kişi de sandalyeyi dükkanın bahçesine kurarak, müşterisini tıraş etti. Bu ilginç görüntüler bir vatandaşın cep telefonu görüntüsüne yansıdı.
Son Dakika › Genel › Berber Deprem Sonrası Bahçede Tıraş Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?