Bereket Döner ve Kızılay'dan Kan Bağışı Dayanışması - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bereket Döner ve Kızılay'dan Kan Bağışı Dayanışması

Geniş Video İzle

Bereket Döner, Kızılay ile işbirliği yaparak kan bağışına teşvik amacıyla tavuk döner ekmek ikram etti.

10.02.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bereket Döner ve Kızılay'dan iş birliği

İSTANBUL - Döner markası Bereket Döner, Kızılay ile iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, Kızılay'a kan bağışı yapan herkese tavuk döner ekmek ikram edildi. Bursa Kent Meydanı'nda yapılan etkinlik ilgi gördü, kan verme merkezinin önünde ve Bereket Döner standında uzun kuyruklar oluştu.

Türkiye'nin önde gelen döner markalarından Bereket Döner, Kızılay ile anlamlı bir iş birliğine imza attı. Yapılan kampanya kapsamında Kızılay'a kan bağışı yapan herkese tavuk döner ekmek ikram edildi. Kan bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla önceki gün Bursa Kent Meydanı'nda yapılan etkinlik büyük ilgi gördü. Havanın soğuk olmasına rağmen kan verme merkezinin önünde ve Bereket Döner standında uzun kuyruklar oluştu. Etkinliğin ikinci ayağı önümüzdeki günlerde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

"Her damla kan, yeni bir yaşam demektir"

Kan stoklarının yeterli düzeyde tutulması ve daha fazla insanın bu hayati konuda bilinçlenmesini sağlamak için sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirten Bereket Döner Franchise Direktörü Kasım Günaydın, Bereket Döner olarak sadece lezzet sunan bir marka olmanın ötesinde, topluma değer katan projeler geliştirmeyi de misyon edindiklerini söyledi. Günaydın, "Kan bağışı, her zaman ihtiyaç duyulan ve hayat kurtaran bir sorumluluktur. Kızılay ile yaptığımız bu anlamlı iş birliği sayesinde kan bağışını teşvik etmek ve daha fazla insanın bu konunun önemini fark etmesini sağlamak istedik. Kan bağışı yapan her bir vatandaşımıza teşekkür etmek ve bu anlamlı desteği kutlamak için onlara döner ekmek ikram ettik. Büyük bir katılım ve ilgi gördüğümüz bu kampanyayı gelecekte de sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

"Kan bağışına teşvike devam"

Düzenlenen bu kampanya sayesinde, kan bağışı merkezlerine olan ilginin artması ve kan bağışının yaygınlaşması hedefleniyor. Günaydın, "Kan vermek sadece birkaç dakikamızı alıyor ancak hayat kurtarıyor. Bu konuda duyarlılığı artırmak için elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bereket Döner'in, toplumun farkındalığını arttıracak ve sosyal sorumluluk bilincini yükseltecek projelerde yer almaya devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Etkinlik, Kızılay, Sağlık, Genel, Yaşam, Ekmek, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Genel Bereket Döner ve Kızılay'dan Kan Bağışı Dayanışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
19:00 Eskişehir’de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş Eskişehir'de kendisinden haber alınmayan adamı fareler yemiş
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:17:20. #1.12#
SON DAKİKA: Bereket Döner ve Kızılay'dan Kan Bağışı Dayanışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.