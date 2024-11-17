Berlin'den Bursa'ya Bisikletle Seyahat - Son Dakika
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Berlin'den Bursa'ya Bisikletle Seyahat

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Moritz Burgmeier, 2.500 km pedal çevirerek Bursa'ya ulaştı, dünyayı gezmeyi hedefliyor.

17.11.2024 10:17
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Berlin'den pedal çeviren genç Bursa'da mola verdi

2 bin 500 kilometre pedal çevirerek Bursa'ya kadar gelen genç, dünyayı gezmeyi hedefliyor

BURSA - Almanya'nın başkenti Berlin'den yola çıkan 20 yaşındaki Moritz Burgmeier, 2 bin 500 kilometre bisiklet sürerek Türkiye'ye geldi. Gittiği yerlerde sosyal medyadan tanıştığı arkadaşlarında kalan Burgmeier, Bursa'ya gelerek tarihi ve kültürel yerleri ziyaret etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'den bisikletiyle yola çıkan 20 yaşındaki Moritz Burgmeier Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan'dan sonra Türkiye'ye geldi. Geldiği ülkelerin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret eden, yemeklerinin tadına bakan Burgmeier, gittiği yerlerde sosyal meydadan tanıştığı arkadaşlarında kalıyor. 2 bin 500 kilometre yol kat ederek Bursa'ya gelen Burgmeier, 1 gece konakladıktan sonra tekrardan yola çıkacak. Bisikletiyle dünyayı gezmeyi hedefleyen Moritz Burgmeier'in bir sonraki durağı İzmir olacak.

Berlin\'den Bursa\'ya Bisikletle Seyahat
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Berlin'den Bursa'ya Bisikletle Seyahat - Son Dakika

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