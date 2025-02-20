Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele için Seferber Oldu - Son Dakika
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Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele için Seferber Oldu

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İstanbul'da etkili olan kar yağışına karşı Beşiktaş Belediyesi, 300 personel ve 85 araçla karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirterek, sokak hayvanlarının da unutulmadığını ifade etti.

20.02.2025 09:30  Güncelleme: 09:33
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Beşiktaş Belediyesi Karla mücadele için seferber oldu

İSTANBUL - Beşiktaş Belediyesi, İstanbul genelinde etkili olmaya başlayan kar yağışına karşı, 300 personel ve 85 araçtan oluşan Karla Mücadele Ekibiyle sahada çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, "Karla Mücadele Ekibimiz sahada, biz de Kriz Merkezimizde görevimizin başındayız" diyerek yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Beşiktaş Belediyesi, kış şartlarının olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmalarını 7/24 aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri, Temizlik, Park ve Bahçeler, Zabıta ve Veterinerlik Müdürlüklerinden oluşan ekipler, Beşiktaş'ın 23 mahallesinde aralıksız olarak tuzlama ve yol açma çalışmaları yapıyor. Trafik akışının aksamaması ve vatandaşların güvenliği için valilik, AKOM, kaymakamlık ve ilçe emniyet müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Ömer Rasim Şişman, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışıyoruz"

300 personel ve 85 araçtan oluşan ekibimizle Beşiktaş'ın 23 mahallesinde tuzlama ve yol açma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

Hastaneler, belediye binaları, kreşler, taksi durakları, kaymakamlık ve diğer kamu kurumları başta olmak üzere, siteler ve vatandaşlarımızdan gelen tuz taleplerini hızlıca karşılıyoruz.

Valilik, AKOM, kaymakamlığımız ve ilçe emniyet müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Can Dostlar unutulmadı

Konuşmasına sokak hayvanlarını da unutmadıklarını belirterek devam eden Şişman, "Veterinerlik Müdürlüğü ekiplerimiz de MOBİVET araçlarımızla her zaman olduğu gibi yine bu zorlu kış günlerinde de sokaktaki can dostlarımız için sahada olmaya devam edecekler." dedi.

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve resmi uyarıları dikkate almaları yönünde çağrıda bulunan Şişman, "Sizlerden ricamız, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamanız ve resmi uyarıları dikkate almanız. Her türlü acil durumda Çözüm Merkezimiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Beşiktaş'ta hayatın aksamaması için görevimizin başında, halkımızın hizmetindeyiz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Beşiktaş Belediyesi Karla Mücadele için Seferber Oldu - Son Dakika

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