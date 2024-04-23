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Beşiktaş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen bir dizi etkinlik ile coşkuyla kutlandı. Programda konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Biz geleceğe doğru umutlu adımlar atıyoruz. Siyasetin olmadığı, insanların kutuplaşmadığı, keskinleşmediği, kavga etmediği, gerçek sorunlara, gerçek çözümler ürettiğimiz yepyeni bir dönem. O dönemin umuduyla burada sizlere sesleniyorum ve bu duygularla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyorum" dedi.

Beşiktaş'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen bir dizi etkinlik ile coşkuyla kutlandı. Programa Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Sedat Işık, Beşiktaş Kaymakamı Yavuz Bingöl ve protokol üyeleri katıldı. Program kapsamında kurulan oyun alanlarında doyasıya eğlenen çocuklar, halk oyunu gösterisi de düzenledi. Etkinlikte halk oyunları gösterisini Hasan Ali Yücel Ortaokulu sergilerken, 23 Nisan şiirini Murat Beyaz İlkokulu öğrencisi okudu.

"Biz geleceğe doğru umutlu adımlar atıyoruz"

Programda konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "23 Nisan bizim için çok önemli. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu güzel bayramı, bu güzel anı çocuklara armağan etmesi çok önemli. Yine önümüzde biliyorsunuz Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız olacak. Onu da gençlere armağan etmiştir. Aslında bir vizyon önümüze koymuştur. Bütün Kurtuluş Savaşı planlarını yaptığı, Cumhuriyet fikrini geliştirdiği düşman gemileri Dolmabahçe önüne geldiğinde 'geldikleri gibi giderler' dediği yerin adı Beşiktaş. 16 Mayıs 1919 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Akaretler'deki evinden yola çıkıp Beşiktaş Meydanı'na inip Kartal İstimbotu'na binip Bandırma vapuruna geçmiştir ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır. Beşiktaş'tan başlatmıştır. Yine Ulu Önder'in hayata gözlerini yumduğu yerin adıdır Beşiktaş. Dolayısıyla biz her gün güne başlarken bu sorumluluk duygusuyla güne başlıyoruz. Bu sorumlulukla hareket etmeye çalışıyoruz ve onun bize gösterdiği yolu takip etmeye özen gösteriyoruz. Biz geleceğe doğru umutlu adımlar atıyoruz. Siyasetin olmadığı, insanların kutuplaşmadığı, keskinleşmediği, kavga etmediği, gerçek sorunlara, gerçek çözümler ürettiğimiz yepyeni bir dönem. O dönemin umuduyla burada sizlere sesleniyorum ve bu duygularla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı kutluyorum" diye konuştu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde eğlendiğini söyleyen 14 yaşındaki Ela Ataysın, "Buraya eğlenmeye geldik. Güzel bir gün. Mısır dağıtılıyor, onları yiyeceğiz. 23 Nisan etkinlikleri için buraya arkadaşlarımız da geldi ve gösteri yaptılar. Biz de onları izledik" dedi.