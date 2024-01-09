 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beylikdüzü'nde Stadyumda Işıksız Antrenman - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü'nde Stadyumda Işıksız Antrenman

Beylikdüzü'nde Gürpınar Stadının aydınlatma lambalarının yanmaması nedeniyle futbolcu çocuklar antrenmanlarını karanlıkta yapmak zorunda kaldı. Veliler ise araç farlarını yakarak çocuklara yardımcı oldu. Durumun bir an önce çözülmesi bekleniyor.

09.01.2024 - 10:35,
Abone Ol

Beylikdüzü'nde stadyumda araç farları eşliğinde antrenman

Karanlıkta idman yapan çocuklara, velileri seferber oldu

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde Gürpınar Stadının aydınlatma lambalarının yanmamasından dolayı futbolcu çocuklar antremanlarını karanlıkta yaptı. Çocukların stada gelen ebeveynleri, araçlarının farlarını yakarak yardımcı olurken, veliler durumun bir an önce çözülmesini bekliyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 10 günü aşkın süredir, birçok kulübün maç ve antreman yaptığı Gürpınar Stadının ışıkları yanmamaya başladı. Akşam saatlerinde stadyumda antrenman yapan yerel kulüp oyuncusu 9 ile 16 yaş arasındaki çocuklar, karanlıkta çalışmak zorunda kaldı. Yağmur ve soğuğun üstüne ışıksız çalışan çocuklara velileri seferber oldu. Araçları ile sahaya girerek farlarını açan vatandaşlar, alanı aydınlatıp çocuklara yardımcı olurken velilerden bazıları ise bu duruma tepki gösterdi.

Duruma tepki gösteren velilerden Tolga Özbek, "Çocuklarımız bu sahada antreman yapıyor. Toplamda 8 kulüp antrenman yapıyor. Faturaların ödenmemesinden dolayı kesildiği söyleniyor. Işıklar 10 gündür yok. Burada veliler kendi araçlarını çekiyor. Araçların ışıklarıyla zor şartlarda antreman yapmaya çalışıyoruz. Yetkililerden bu soruna çözüm üretmelerini istiyoruz. Sanki burasına 'Terk edilsin' hava verilmeye çalışılıyor" dedi.

Beylikgücü Spor Kulübü'nün oyuncularından Aras İbrahim Özbek ise "Hava şartları kötüydü ama idmana geldik. Veliler araçları getirdiler. Farlarını yaktılar ve bize destek oldular" diye konuştu.

Beylikdüzü\'nde Stadyumda Işıksız Antrenman
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Beylikdüzü, Genel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Beylikdüzü'nde Stadyumda Işıksız Antrenman - Son Dakika


11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03
New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53
Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan 'provokasyon' çıkışı Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34
TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10
150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
10:00
Tuğba Ekinci'den 'İlk buluşmada öpüştün mü?' sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm

Son Dakika
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
10:34 TikTok canlı yayınında karısına şiddet uyguladı
10:10 150 milyonluk vurgun yapan Talu çiftinin ifadesi ortaya çıktı! Borcu ödemek için Porsche ve tekne satmışlar
10:00 Tuğba Ekinci'den "İlk buluşmada öpüştün mü?" sorusuna çarpıcı yanıt: Adamı süründürürüm
09:46 Uyuşturucu baronu cezaevinden kaçmıştı! Ekvador'da 60 günlük olağanüstü hal ilan edildi
09:41 "22 yıldır AK Parti'ye oy vermedim" demişti! Erdoğan'ın aday gösterdiği eski CHP'li vekil Aydın Ayaydın'dan eleştirilere yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 11:53:13. #1.12#
SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde Stadyumda Işıksız Antrenman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement