Binlerce Manisalı, Ferdi Başkanlarını gözyaşlarıyla uğurladı

Manisa tarihinin en kalabalık cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, binlerce Manisalının gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Zeyrek, Cumhuriyet Meydanında kılınan cenaze namazının ardından dualarla ve alkışlarla son yolculuğuna Manisalıların omuzlarında uğurlandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesindeki evinin bahçesinde bulunan havuzun makine kısmında 6 Haziran tarihinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımda tedavi altına alındıktan 66 saat sonra hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Manisa tarihinin en kalabalık cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı.

Ferdi Zeyrek için ilk tören Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleştirildi. Buradaki törenin ardından Ferdi Zeyrek'in Türk Bayrağına sarılı naaşı Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camiine getirildi. Öğle namazının ardından Ferdi Zeyrek'in naaşı Manisa'daki siyasi mitinglerin yapıldığı Cumhuriyet Meydanına getirildi. Binlerce Manisalı tarafından cenazesi karşılanan Ferdi Zeyrek'in alana getirilmesiyle gözyaşları sel oldu. Cenazede oğlunun geçirdiği kaza sonrası fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek, anjiyo öncesi ambulansla oğluna son görevini yapmak için alana geldi. Cenazede Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, en büyük kızı Nehir Zeyrek, ikiz kızları Elif ve Zeynep, tören boyunca gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze namazına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti Eş Başkanları Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, çok sayıda milletvekili, belediye başkanı ve binlerce vatandaş katıldı.

Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Ferdi Zeyrek'in naaşı, Cumhuriyet Meydanına yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Çatal Mezarlığına omuzlarda taşınarak götürüldü.