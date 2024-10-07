Bodrum'da Denizin Üzerinde Sinema Keyfi - Son Dakika
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Bodrum'da Denizin Üzerinde Sinema Keyfi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 12. Bodrum Türk Filmleri Haftası, deniz üstünde kurulan dev sinema perdesi ile unutulmaz bir final yaptı. İzleyiciler, Bitez sahilinde şezlonglarına uzanarak 'Efsane' filmini izledi.

07.10.2024 09:58  Güncelleme: 10:15
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Bodrum'da deniz üstünde sinema keyfi

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenen Bodrum Türk Filmleri Haftası, unutulmaz bir finalle noktalandı. Denizin ortasına kurulan dev sinema perdesiyle izleyiciler, şezlonglarına uzanarak film izlemenin keyfini sürdü.

Bir hafta boyunca Bodrum'un tarihi ve doğal güzellikleri arasında sinemaseverleri buluşturan etkinlik, Tarihi Değirmenler Tepesi'ne, Bodrum Kalesi'nden sahillere beyaz perde açıldı. Bitez sahilinde denizin üzerine kurulan beyaz perde, izleyenleri sinema keyfini deniz üzerinde sundu. Yerli ve yabancı turistler, dalgaların sesi eşliğinde, şezlonglarına yayılarak filmin tadını çıkardı.

Sinemanın en sıra dışı sahnesi: Denizin ortasında film

Türk Filmleri Haftası etkinliklerinin son günü, Bitez sahiline denizin ortasına kurulan dev sinema platformu 9 saatlik bir çalışmayla tamamlandı. Suya yerleştirilen ses sistemleriyle birlikte, devasa beyaz perdede "Efsane" filmi gösterildi. Ekip, son ana kadar hazırlıklarını sürdürdü. Film başladıktan sonra ise izleyiciler şezlonglara uzanıp filmin keyfini çıkardı.

Güneş değil, film ışıltısı

Şezlonglarda güneşlenmeye alışkın olan turistler bu kez, şezlonglarına uzanarak sinema izledi. Çok sayıda kişi eşsiz bir atmosferde, gökyüzü ve denizin buluştuğu noktada film izlemenin keyfine vardı. Türkiye'de ilk kez denenen deniz üzerindeki sinema, hem yerli hem de yabancı katılımcılara hafızalardan silinmeyecek anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'nin desteği, DenizBank'ın ana sponsorluğunda, Bodrum Sinema ve Kültür Derneği tarafından organize edilen etkinlik, denizdeki sinema gösterimiyle kapanışı yaptı.

Bodrum Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Cenk Sezgin, Bodrum'un en büyüleyici mekanlarında 30 film gösterimi yaptıklarını belirterek, "Bodrum'un her köşesinde film gösterimleri düzenledik. Bodrum Kalesi, Değirmenler Tepesi derken bugün de Bitez sahilindeyiz. Denizin üzerinde film seyretmek inanılmaz bir deneyim oldu. Seneye bu etkinliği daha da büyüterek devam ettirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bodrum\'da Denizin Üzerinde Sinema Keyfi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bodrum'da Denizin Üzerinde Sinema Keyfi - Son Dakika

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