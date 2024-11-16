Boğaz'daki Kaçak Villa Çalışmaları Havadan Görüntülendi - Son Dakika
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Boğaz'daki Kaçak Villa Çalışmaları Havadan Görüntülendi

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İstanbul Üsküdar'daki kaçak villada iş makineleriyle çalışma yapıldığı havadan görüntülendi.

16.11.2024 11:15
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Boğaz'a nazır kaçak villada yapılan çalışmalar böyle görüntülendi

İSTANBUL - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kaçak yapı olduğu belirlenen ve bir dönem suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanılan Üsküdar'daki villa inşaatının son hali havadan görüntülendi. Villada ve villanın olduğu arazide çok sayıda işçinin olduğu ve iş makinesiyle çalışma yapıldığı görüldü.

Rus oligark Boris Borisenko'nun üzerine tapulu olduğu ve daha öncesinde suç örgütü lideri Adnan Oktar tarafından kullanılan yapının yer aldığı arazideki çalışma, geçtiğimiz aylarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yasal düzenlemelere aykırı faaliyet gerçekleştirildiği gerekçesiyle durdurulmuştu. Yapılan denetimler sonrası Adalet Bakan Yılmaz Tunç ise "imar kirliliğine neden olma" suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Üsküdar'da Vaniköy Öngörünüm Bölgesi'nde yer alan yapının son hali dron ile görüntülendi. Görüntülerde yapının branda ile kapatıldığı, arazide işçilerin çalışma yaptığı ve çalışmalarda iş makinesi kullanıldığı görüldü. Ayrıca arazide molozları çuvallara koyularak istiflendiği görüntülere yansıdı.

Boğaz\'daki Kaçak Villa Çalışmaları Havadan Görüntülendi
Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, İstanbul, Üsküdar, 3-sayfa, Emlak, Genel, Çevre, Suç, Son Dakika

Son Dakika Genel Boğaz'daki Kaçak Villa Çalışmaları Havadan Görüntülendi - Son Dakika

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