Bolu'da İstanbul yönü kilit: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Genel

Bolu'da İstanbul yönü kilit: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 kara yolunda yoğunluk oluşturdu.

11.08.2024 20:34
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Bolu'da İstanbul yönü kilit: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

D-100 kara yolu çile yolu oldu: Bolu'da trafik durma noktasına geldi

BOLU - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmalar nedeniyle Abant ve Batı Gişeleri'nden sürücülerin yönlendirildiği D-100 kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Uzun araç kuyruklarının meydana geldiği D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik durma noktasına kadar geldi. Işıklı kavşaklarda trafiğin eritilmesi için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bolu Dağı'ndan şehir merkezine kadar gözle görülür bir yoğunluğun olduğu D-100 kara yolunda sürücülerin trafik çilesi sürüyor. Yoğunluğun gece saatlerinde azalması bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bolu'da İstanbul yönü kilit: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika

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