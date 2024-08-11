Genel

Bolu'da İstanbul yönü kilit: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

D-100 kara yolu çile yolu oldu: Bolu'da trafik durma noktasına geldi

BOLU - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmalar nedeniyle Abant ve Batı Gişeleri'nden sürücülerin yönlendirildiği D-100 kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Heyelan riski sebebiyle Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde tünel tüpünün 67 metre uzatılması çalışmaları nedeniyle sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 kara yolunda yoğunluk oluşturdu. Uzun araç kuyruklarının meydana geldiği D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik durma noktasına kadar geldi. Işıklı kavşaklarda trafiğin eritilmesi için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bolu Dağı'ndan şehir merkezine kadar gözle görülür bir yoğunluğun olduğu D-100 kara yolunda sürücülerin trafik çilesi sürüyor. Yoğunluğun gece saatlerinde azalması bekleniyor.