Bot kazasında ölen genç kaptan son yolculuğuna uğurlandı
OSMANİYE - Muğla'da botların çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç kaptan memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.
Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek açıklarında Ayten Koyu mevkiinde gece saatlerinde 2 botun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 28 yaşındaki kaptan Güllü Torun Vasilev ölmüştü. Genç kadın için memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi yeni mezarlığa defnedildi. Cenaze namazında Torun'un yakınları zor anlar yaşadı.
Boğaziçi Mahalle muhtarı Ömer Pehlivanoğlu, genç kadın ve ailesine baş sağlığı diledi.
Son Dakika › Genel › Bot kazasında hayatını kaybeden genç kaptan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?