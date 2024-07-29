Bot kazasında hayatını kaybeden genç kaptan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Bot kazasında hayatını kaybeden genç kaptan son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'da meydana gelen bot kazasında hayatını kaybeden genç kaptan Güllü Torun Vasilev, memleketi Osmaniye'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi yeni mezarlığa defnedildi. Torun'un yakınları zor anlar yaşarken, Boğaziçi Mahalle muhtarı Ömer Pehlivanoğlu, genç kadın ve ailesine baş sağlığı diledi.

29.07.2024 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bot kazasında ölen genç kaptan son yolculuğuna uğurlandı

OSMANİYE - Muğla'da botların çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç kaptan memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek açıklarında Ayten Koyu mevkiinde gece saatlerinde 2 botun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 28 yaşındaki kaptan Güllü Torun Vasilev ölmüştü. Genç kadın için memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından genç kadının cenazesi yeni mezarlığa defnedildi. Cenaze namazında Torun'un yakınları zor anlar yaşadı.

Boğaziçi Mahalle muhtarı Ömer Pehlivanoğlu, genç kadın ve ailesine baş sağlığı diledi.

Kaynak: İHA

Osmaniye, Güllü, Muğla, Kaza, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Bot kazasında hayatını kaybeden genç kaptan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:39 Van’da DEM Parti’nin önü karıştı Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var Van'da DEM Parti'nin önü karıştı! Polis, terör propagandasına izin vermedi, çok sayıda gözaltı var
20:23 Orta Doğu’da savaş çanları Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu Orta Doğu'da savaş çanları! Hizbullah, Lübnan sınırındaki İsrail askeri üslerini peş peşe vurdu
19:47 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş
19:32 Anket sonuçları belli oldu İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları
18:09 Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
20:20 Cinayetle biten Atatürk’e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı Cinayetle biten Atatürk'e hakaret kavgasının canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı
18:26 CHP’li Tan’a AK Partili Çelik’ten sert tepki: Mavi Vatan’ın omurgasına saldırılan bir konuşma CHP'li Tan'a AK Partili Çelik'ten sert tepki: Mavi Vatan'ın omurgasına saldırılan bir konuşma
17:07 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı
16:33 Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü: Ülkede bu hafta çöl sıcakları beklenmiyor
16:28 Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak Netanyahu, 12 İsraillinin öldüğü noktadan ateş püskürdü: Cevabımız güçlü olacak
16:19 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı 56 Yıl Sonra Düğün Heyecanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2024 23:00:24. #1.12#
SON DAKİKA: Bot kazasında hayatını kaybeden genç kaptan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement