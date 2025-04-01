Bülent Turan: 'Türk Malını Boykot Etmek, Atatürk'ün Partisinde Olmaz'

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan: "Türk malını boykot etmek, taş atmak, polisle kavga etmek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin içerisinde olmaz olmamalı"

KIRKLARELİ - İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, "Davalar takip edilir, itirazlar yapılır, mitingler yapılır, haklar aranır ama Türk malını boykot etmek, sokakta taş atmak, polisle kavga etmek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin içerisinde olmaz olmamalı" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırklareli'nde bir dizi ziyaretlerde bulundu. Turan, ilk olarak Vali Uğur Turan'ı makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Turan ve beraberindekiler Yündolan köyünde yapımı devam eden İl Özel İdaresi Hayvan Barınağı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Turan, sonrasında AK Parti Babaeski İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ziyaretin ardından Turan, Babaeski Belediyesi Çay Bahçesinde AK Parti'nin bayramlaşma programına katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan Turan, sokak hayvanları konusuna değindi. 81 ilde sokak hayvan meselesi yaşandığını aktaran Turan, "Kırklareli'mizin temel ziyaretimizin temel sebebi Türkiye'mizin bir ciddi meselesinin artık masaya yatırılıp önümüzden kaldırılması talebidir. Türkiye'mizde maalesef her ilimizde Kırklareli dahil bir sokak hayvanları meselemiz var. Ülkemizde şikayetleri her gün çocuklarımıza saldırdı, motosikletle geçerken hızlanmak zorunda kaldı araca çarptı şeklinde haberler duyuyorsunuz. Avrupa hemen şurası dünyanın hiçbir kentinde, gelişmiş kentinde sokak hayvanları diye bir terim yok. Hayvanlarımız ya barınakta olur iyi bakılır, ya da evlerde sahiplenilir onla da güzel keyifli zaman geçirilir. Ama sokakta hayvan olmaz olmamalı. Sokakların güvenliği kamunun temel görevlerinden bir tanesi güvenlik riski nerden gelirse gelsin trafikten gelirse de engelleyeceğiz, sokak çağrısı ile terörize edilirse de engelleyeceğiz. Sokak hayvanları bizim çocuklarımıza zarar verirse engellemeye çalışacağız" dedi.

"Kırklareli'nde 8 binden fazla sokağımızda hayvanımız var"

Kırklareli'ne modern bir hayvan barınağı yapıldığını anlatan Turan, "Bugün Kırklareli'mizin 5, 10 kilometre ilerisinde 50 dönüm arazi üzerinde çok modern, çok örnek Avrupa'ya, dünyaya örnek olacak alt yapısı olan, ameliyathaneleri, bakım yerleri, hastaneleri, aynı şekilde tedavi merkezleri, toplama merkezileri olan çok kıymetli bir hayvan bakım merkezinin temelini attık. Çok kısa süre içerisinde bitirmeyi ardından şuan Kırklareli'mizin köyleri kenti beraber 8 bin 500 civarında olan hayvanlarımızın toplanmasını istiyoruz. Kırklareli'nde 8 binden fazla sokağımızda hayvanımız var. Bunların yeri sokak değil ya ev, ya da barınak olması lazım. Artık altyapı sorunumuz yok, o çalışmayı belediyemiz ve valiliğimiz ile beraber yapacağız tüm hayvanlarımızı orada olmasını sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

"Uyarın, Atatürk bu değildi deyin, CHP bu değildi deyin"

CHP'nin sokak çağrısıyla ilgili Turan, "Sokağa çağırmak ne demek, sokakta eylemmiş. Bak dün Le Pen Fransa'da Cumhurbaşkanı adayı, siyasi yasaklandı sokağa mı çağırdı? Pınarhisar hemen şurası Recep Tayip Erdoğan hapis yattı sokağa mı çağırdı? Davalar takip edilir, itirazlar yapılır, mitingler yapılır, haklar aranır ama Türk malını boykot etmek, sokakta taş atmak, polisle kavga etmek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin içerisinde olmaz olmamalı. Altı oku sayın tek tek. Altı oku bilen bir adam, İngiltere'nin başbakanı İşçi Partisinin başkanı neden bize sahip çıkmadı der mi? Altı oku bilen bir adam New York Times'a Türkiye'de sıkıntı var der mi? Gel kardeşim meclise kavgamızı yapalım avukatların savunmasını yapsın hepsi kabul. Ne davalar gördük yorulduğumuz, sıkıntı yaşadığımız sokağa çıkmak aklımıza geldi mi bizim? Sakın sokak gibi boykot gibi hiçbir yanlışın tarafı olmayacağız. CHP'de bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı kardeşlerimiz bizim, arkadaşlarımız bizim. Uyarın, Atatürk bu değildi deyin, CHP bu değildi deyin. Kaldı ki göreceksiniz şu an yapılan tartışmalar hiçbirisinin malum konu ile ilgili bir gündemi değil herkes kendi hesabında. 'Ben kıymetli başkan olayım, ben aday olayım' onun kavgası başka bir şey değil" şeklinde konuştu.