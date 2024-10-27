Burak Can Ekizoğlu ve Esra Ülgen Mutluluğa \'Evet\' Dedi

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İHA muhabirinin mutlu günü

ANKARA - İhlas Haber Ajansı Ankara muhabiri Burak Can Ekizoğlu, Esra Ülgen ile dünyaevine girdi.

İHA Ankara Muhabiri Burak Can Ekizoğlu, düzenlenen tören ile birlikte Esra Ülgen ile dünyaevine girdi. Genç çifti mutlu gününde ailesi, yakınları, dostları ve mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Törene ayrıca İHA Ankara Haber Müdürleri Behçet Aksoy ve Beyazıt Cebeci, İdari İşler Şefi Demet Soyuçok, Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül, TGRT Haber Kamera Servisi Şefi Abdulaziz Turan katıldı. Damat ile gelinin düğün salonuna girişini ayakta alkışlayan davetliler, gece boyunca eğlendi. Mutluluğunu dile getiren Burak Can Ekizoğlu, gelen davetlilere teşekkür etti.