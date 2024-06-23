Burdur'da Bayram Tatili Sonrası Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Burdur'da Bayram Tatili Sonrası Trafik Yoğunluğu

Geniş Video İzle

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte Antalya ve Fethiye gibi tatil beldelerinin bağlantı noktası olan Burdur'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Karayolları 134. Şubesi Şefliği tarafından havadan yapılan kamera takibiyle oluşan trafik sürekli olarak kontrol ediliyor. Tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle özellikle kavşak noktalarında uzun araç kuyrukları oluşurken, emniyet ve jandarma ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

23.06.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram tatili sonrasında Antalya ve Fethiye yollarının bağlantı noktası olan Burdur'da trafik yoğunluğu

BURDUR - 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesi ile birlikte Antalya ve Fethiye gibi tatil beldelerinin bağlantı noktası olan Burdur'da dün başlayan akıcı trafik yoğunluğu bugün de devam ediyor. Oluşan trafik Karayolları 134'üncü Şubesi Şefliği tarafından havadan kamera ile takip ediliyor.

Bugün sona erecek olan 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçiren tatilcilerin dönüş yolculuğu dün itibariyle başladı. Antalya ve Fethiye gibi tatil beldelerinin bağlantı noktalarından biri olan Burdur'da da dün başlayan akıcı trafik yoğunluğu bugünde devam ediyor. Özellikle kavşak noktalarında uzun araç kuyrukları oluşurken ekipler sürekli olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına kontrollerini sürdürüyor.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerinin yanı sıra Karayolları 134. Şubesi Şefliği ekipleri de Burdur'daki akıcı yoğun trafiği zaman zaman havadan görüntüleyerek yollarda olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığını kontrol ediyor.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Jandarma, Fethiye, Antalya, trafik, Burdur, Tatil, Trafik, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Burdur'da Bayram Tatili Sonrası Trafik Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:47 İsrail’in uykularını kaçıracak gelişme Binlerce savaşçı Hizbullah’a katılma teklifinde bulundu İsrail'in uykularını kaçıracak gelişme! Binlerce savaşçı Hizbullah'a katılma teklifinde bulundu
15:45 Tuğrul Türkeş’ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş Davası öncesi dikkat çeken çıkış: Babamın partisi bu suçla özdeşleştirilemez
13:21 Kılıçdaroğlu’ndan tepki çeken paylaşım 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken paylaşım! 14 kişinin öldüğü yangını bugün hatırladı
13:18 Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı Osmangazi’yi değil feribotu tercih ettiler Bayram tatilinden dönenler köprü ücretlerinden dert yandı! Osmangazi'yi değil feribotu tercih ettiler
12:25 Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu Müşteriler kaçacak yer aradı Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı
14:53 Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum’a demir attı Dünyanın en zengini Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yatıyla Bodrum'a demir attı
13:05 Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış Kaldıkları otel odasında ölü bulunmuşlardı! Anneleri hastaneye gitmiş, çocukları iyi diye odada bırakmış
12:59 İstanbul’da akılalmaz olay Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü İstanbul'da akılalmaz olay! Sürücü son anda atladı, otomobil saniyeler içinde suya gömüldü
12:29 Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı Cami tuvaletindeki sabunluğu çalıp lüks otomobiliyle kayıplara karıştı
11:49 Benzin ve motorine çifte zam geliyor Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak Benzin ve motorine çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam keyifleri epey kaçıracak
11:43 33 yaşındaki kadının korkunç sonu Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü 33 yaşındaki kadının korkunç sonu! Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü
11:40 Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek’e yolluyor Masada 2 önemli konu var Özel, gölge bakanı Mehmet Şimşek'e yolluyor! Masada 2 önemli konu var
10:58 Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti Dev fil, yaşlı adamı dakikalar içinde dümdüz etti
10:41 Maksul Gıda iflas etti Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı Maksul Gıda iflas etti! Aylardır maaş alamayan 200 çalışan işsiz kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2024 16:12:18. #1.11#
SON DAKİKA: Burdur'da Bayram Tatili Sonrası Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement