Bursa Spor Kulüpleri Boykota Tepki Gösterdi

Bursa'da amatör spor kulübü başkanlarından boykota tepki

BURSA - Bursa'da faaliyet gösteren 26 amatör spor kulübü başkanı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bazı firmalara yönelik başlatığı boykot çağrısına karşı esnafa destek verdi.

Bursa genelinde faaliyet gösteren 26 amatör spor kulübü başkanı bir araya gelerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Alışveriş yapmayarak hükümeti protesto edin" çağrısıyla başlatılan boykota karşı gelerek esnafa destekte bulundu. Spor kulübü başkanlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya heyete eşlik etti. Boykot edilen bir zincir markete giren başkanlar alışverişi yaparak poşetleri doldurdu.

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, "Bugün AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, çarşıda esnafımızla beraberdi. Gördük ki vatandaşımız esnafımızın yanında oldu. Yine kazanan esnafımız ve millet oldu. Bu tür çağrıları liderler konuşurken daha duyarlı bir şekilde konuşması lazım. Ama maalesef ülkemizdeki beceriksiz bir muhalefet liderinin başlatmış olduğu boykotta da diğer esnafların ve tüm esnafların zarar görme açısından da halk olarak, vatandaş olarak bizler de AK Partili teşkilatı olarak esnaflarımızın yanında olduk. Bu noktada biz de bugün spor kulüpleri başkanlarımızın davetiyle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar Genel Müdürümüzle birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirdik. Bu ziyaretinde de aynı tabloyu gördük. Sağ olsun ben tüm vatandaşlarımıza mahallelerindeki, illerindeki esnaflarına sahip çıktığı için teşekkür ediyorum" dedi.

Zafer Spor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez ise, "Böyle bir boykot çağrısını zaten biz halk olarak anlam veremedik. Bursa merkezde görev yapan yaklaşık 26 spor kulübü başkanı bir araya geldik. Biz ülkemizin, devletimizin, ekonomimizin, milli üreticilerimizin, yerli esnafımızın ve süper marketlerimizin yanındayız. Biz böyle bir boykotu Türkiye karşı işlenmiş, en büyük suçlardan görüyoruz. Bu esnafımızın aileleri var, çocuğu var, üretiyorlar, satıyorlar, devletimize vergi ödüyorlar. Bunları boykot etmek hangi aklın, hangi mantığın, hangi zihniyetin ürünüdür anlamış değiliz. Kesinlikle ve kesinlikle biz esnafımızın yanındayız. Kesinlikle biz devletimizin, cumhurbaşkanımızın yanındayız. Sağ olsun Bursa'nın önde gelen köklü amatör spor kulüpleri federasyonu, köklü amatör spor kulüpleri bir araya geldik ve hep birlikte bu organizasyonu yaptık. Ceplerimizin son kuruşuna kadar alışveriş yaparak gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.