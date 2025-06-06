Büyükakın Bayram Namazını 693 Yıllık Camide Kıldı

693 yıllık ecdat yadigarı camide bayram namazını kılan Büyükakın: "Zulümlerin son bulduğu bayram olsun"

KOCAELİ - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 693 yılllık ecdat yadigarı Orhan Cami'de Kurban Bayram Namazını kıldı. Başkan Büyükakın, "Zulümlerin son bulduğu bir bayram olsun" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bayram namazını Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Gazi tarafından 1332 yılında inşa ettirilen Orhan Cami'de kıldı. Asırlara meydan okuyan camide saf tutan vatandaşlar bayram namazını birlikte kıldı. Namazın ardından cami imamı Kenan Yılmaz, elindeki kılıçla hutbeye çıktı. Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin simgesi olduğu anlatılırken, Gazze ve Filistin'de yaşanan katliamların son bulması için dua edildi.

Namazın ardından açıklamalarda bulunan Tahir Büyükakın, "Yeni bir bayrama erişmenin mutluluğu içindeyiz. Hemşehrilerimizin, aziz milletimizin mübarek kurban bayramını tebrik ediyorum. Filistin'deki kardeşlerimiz ve dünyanın mazlum coğrafyasındaki acılarla buruk bir bayramı yaşıyoruz. Oralardaki zulümlerin son bulduğu bayram olsun. Bayram tatiline gidecek kardeşlerimiz bayramı kendirine, başkalarına zehir etmesinler. Dikkatli gidip, ağız tadıyla bayram geçirmeye özen göstersinler" dedi.