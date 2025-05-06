Büyükçekmece'de Yerel Tohum Takas Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Büyükçekmece'de Yerel Tohum Takas Şenliği Düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi ve Ulusal Tohum Takas Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen şenlikte, yerli tohumların korunması ve sağlıklı gıdaya erişim amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yerel üreticiler el emeği ürünlerini tanıttı ve katılımcılar tohumlarını takas ederek tarımın sürdürülebilirliğine katkıda bulundu.

06.05.2025 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de "Yerel Tohum Takas Şenliği" düzenlendi

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi ve Ulusal Tohum Takas Merkezi iş birliğinde yerli tohumları korumak ve sağlıklı gıdaya erişimi artırmak amacıyla Büyükçekmece'de "Yerel Tohum Takas Şenliği" düzenlendi.

Tarihi Kervansaray'da gerçekleşen şenlik hem renkli görüntülere sahne oldu hem de tarımsal üretimde sürdürülebilirliğe dikkat çekti. Tohum Takas Şenliği'ne İBB Meclis Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ, geçmiş dönem Edirne Milletvekili ve Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Gaytancıoğlu, UTTM temsilcisi Ali Özırmak, Bolu, Çatalca, Beylikdüzü, Çanakkale, Çorlu ve Silivri belediyelerinden temsilcilerin yanı sıra çok sayıda yerel üretici katıldı.

Tohum takasıyla yerel üretime katkı sağlandı

Şenlikte ürünlerini tanıtma fırsatı bulan yerel üreticilerin ve belediyelerin stantlarında salça, adaçayı, zeytinyağı, baharatlar, bitkisel sabunlar, bal, sirke, unlu mamuller ve solucan gübresi gibi doğal ve el emeği ürünlerin satışı yapıldı. Belediyelerin kurduğu stantlarda katılımcılar, ellerindeki yerel tohumları takas ederek geleneksel tarımın sürdürülebilirliğine katkı sağladı. Aynı zamanda stantlarda ücretsiz fide dağıtımı yapılarak evde üretim desteklendi. Şenlikte Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Korosu doğa temalı şarkılar seslendirirken, Büyükçekmece Belediyesi Halk Akademisi Dans Grubu dans gösterileriyle şenliğe renk kattı. Şenlik finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı Muzaffer Cive tarafından katılımcılara plaket takdim etti.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Güncel, Tarım, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Büyükçekmece'de Yerel Tohum Takas Şenliği Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı Farkında olmadan imzaladığı tahliye taahhütnamesiyle evden çıkarıldı
Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar Pınar Gültekin cinayetinde Yargıtay'dan tartışma yaratacak karar
Üsküdar Belediyesi’nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti
Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı Alkollü olduğu iddia edilen sürücü camiye daldı
Ali Koç’a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar Ali Koç'a yakın dostundan destek: Nankör, vefasızlar
Irak’ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı Irak'ta kum fırtınası vurdu, yüzlerce kişi hastanelere kaldırıldı
Volkan Demirel’den çağrı: İstifa etmesi lazım Volkan Demirel'den çağrı: İstifa etmesi lazım
Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı Club Brugge-Anderlecht maçının bilançosu belli oldu: 61 gözaltı
Özgür Özel’in kızı İpek Özel’i tehdit eden kişi gözaltına alındı Özgür Özel'in kızı İpek Özel'i tehdit eden kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşme sonrası Trump sözleri: Kısa sürede bir araya gelmeyi ümit ediyorum
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2025 17:48:50. #7.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Yerel Tohum Takas Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.