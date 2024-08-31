Genel

Cumadan çıkıp hutbeye isyan etti: O adamın kime hizmet ettiği belli değil

Büyükçekmece'de Zafer Bayramı kutlaması

İSTANBUL - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümü Büyükçekmece'de törenlerle kutlandı.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Büyükçekmece'de de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu ve heyecanı yaşandı. Büyükçekmece'de ilk tören Kaymakamlık Meydanı Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Ümit Genez'in Atatürk Anıtı'na çelenk takdimin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar yapıldı.

DJ Uğur Kirik ile kutlamalar zirve yaptı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının finalinde ise DJ Uğur Kirik sahne aldı. Büyükçekmece Kordonboyu'nda gerçekleşen Zafer Konseri binlerce Büyükçekmeceli'ye unutamayacakları bir bayram coşkusu daha yaşattı. Gündemdeki sevilen şarkıların yanı sıra çaldığı marşlarla da zafer bayramı coşkusuna zirve yaptıran DJ Uğur Kirik meydanı dolduran binlerce vatandaş tarafından uzun süre alkışlandı. Gecenin sonunda sahneye davet edilen Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, DJ Uğur Kirik'e teşekkür ederek minyatür bir Atatürk heykeli armağan etti.