Büyükelçi Erdeniz Şen için anma töreni

Dışişleri Bakanlığı'nda hayatını kaybeden Büyükelçi Şen için anma töreni

Hayatını kaybeden Büyükelçi Erdeniz Şen için Dışişleri Bakanlığı'nda tören düzenlendi

ANKARA - Dışişleri Bakanlığı'nda, Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen için anma töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlık nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı binasında Şen için anma töreni düzenlendi. Törene, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ailesi, Dışişleri Bakan Yardımcıları Berris Ekinci, Nuh Yılmaz, Levent Gümrükçü, ve Bakanlık çalışanları katıldı.

Şen'in anma töreninde özgeçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Törenin bitiminde Dışişleri Bakanı Fidan ve Bakanlık çalışanları Şen'in ailesine taziyede bulundu.