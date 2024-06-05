Genel

Büyükelçiler Isparta'da gülün yolculuğuna tanıklık etti

AB Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ve büyükelçiler gül bahçelerinde gül topladı

ISPARTA - Isparta'da bulunan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ve delegasyon üyesi büyükelçiler Güneykent beldesinde bahçelerden gül topladı, gülün bahçeden yağa olan yolculuğuna şahitlik ettiler.

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ve delegasyon üyesi büyükelçiler, Isparta ziyaretinin ikinci gününde Güneykent beldesindeki gül bahçelerinde gül toplama deneyimi yaşadı. Konuk Büyükelçilere eşlik eden Vali Aydın Baruş ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Isparta için önemli bir tanıtım fırsatı olan etkinlikte konuklarla yakından ilgilendiler.

Sabahın erken saatlerinde gül bahçesine gelen büyükelçiler gül toplayarak bahçelerde bol bol fotoğraf çektirdiler. Ardından Güneykent merkezinde bulunan gül müzesini gezen konuklar daha sonra tarihi ve modern gül damıtım fabrikalarında incelemelerde bulundu.

Gül deneyimine hayran kalan Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut ve delegasyon üyesi büyükelçiler, kendilerine bu eşsiz deneyimi yaşatan başta Vali Baruş ve Belediye Başkanı Başdeğirmen olmak üzere tüm ilgililere teşekkür ettiler.

Konuk büyükelçiler son olarak gül havuzunda gül banyosu yaparak unutulmaz anlar yaşadılar.

Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı ve Almanya Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut, hayatında ilk kez bir gül tarlasına geldiğini, bunun çok heyecan verici olduğunu belirtti. Gül üretimi ve gül yağı ihracatının Isparta ekonomisi açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu öğrendiğini dile getiren Nikolaus Meyer-Landrut, "Gül tarlasının ortasında bulunmak gerçekten çok etkileyici. Aynı zamanda burada manzara da harika. Onun da keyfini çıkarıyoruz" dedi.

Avusturya Ankara Büyükelçisi Gabriele Juen da kendisinin dağlık bir bölgeden geldiğini ifade ederek, Isparta'da gül bahçelerinde olmanın kendisi açısından da özel bir deneyim olduğunu kaydetti. Isparta'nın harika bir yer olduğunu söyleyen Juen, "Buranın gül toplama ve yağ çıkarma geleneklerine de tanıklık etmek son derece keyif verici. Çok güzel bir kent, harika bir şehir. Sunduğu çok fazla şey var. Manzaranın tadını çıkarmak, dağlarda yürüyüş yapmak, göller bölgesinin keyfini yaşamak için herkesi buraya gelmeye davet ediyorum. Isparta Belediye Başkanının misafirperverliği çok güzeldi, çok güzel anlar yaşadık. Isparta'daki yeşil alanlar çok etkileyiciydi. Ispartalı vatandaşların bu alanların keyfini çıkardığını da gördük. Avusturya, Isparta ihracatının en çok yapıldığı dördüncü ülke olduğunu gördük. Isparta'da çok fazla öğrenci varmış. Genel anlamda bizim için çok güzel bir deneyimdi. Burada olduğumuz için çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes da Silva Pina, Isparta'da bulunmaktan duyduğu memnuniyetini ifade ederek, "Ziyaret programımızı gül bahçelerinde bitiriyoruz. Güllerin kokusunu aldık, tüm güller çok güzel görünüyor. Türkiye'yi tanımak için bu tür ziyaretler harika bir yol. Ankara'ya Isparta'nın kokusu ve harika gülleriyle birlikte döneceğiz. Isparta Belediye Başkanıyla birlikte şelaleleri ziyaret ettik, Isparta'da bulunmak harika bir deneyimdi. Çok keyif aldık. Sayın belediye başkanı ve eşi bizlerle çok yakından ilgilendiler. Harika bir ev sahipleriydi. Isparta'ya kesinlikle yeniden gelmeye çalışacağım" dedi.