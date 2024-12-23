Çamaşır Suyu İçen Kardeşler Hastanelik Oldu

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Çamaşır suyu içen 2 kardeş hastanelik oldu

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çamaşır suyu içen 2 kardeş hastanelik oldu.

Olay saat 22.00 sıralarında kırsal Karalar mahallesi 3. Etap TOKİ Konutlarındaki bir dairede meydana geldi. 3 yaşındaki Miray S. ve 1 yaşındaki kardeşi Mina Hatice S., yerde buldukları çamaşır suyu dolu şişeyi açtılar. İçindeki çamaşır suyunu içen kardeşler fenalaştı. Baba Mervan, çocuklarını özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocuklar, çocuk Servisine yatırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.