Cami Çevresine Dikenli Tel Çözümleri - Son Dakika
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Genel

Cami Çevresine Dikenli Tel Çözümleri

Antalya'da cemaat, madde bağımlılarının camiyi tehdit etmesi üzerine cami duvarını dikenli tel ile çevirdi.

10.12.2024 22:30
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Madde bağımlıları sebebiyle camiye girmeye çekinen cemaat cami duvarını dikenli telle çevirdi

Antalya'da madde bağımlılığı sorunu ibadet alanlarını tehdit edince cemaat çareyi dikenli telde buldu

Cami içine kadar girip sabahlıyorlar

Cami cemaati:

"Sabahleyin çok erken geliyoruz; bakıyoruz ki burada madde bağımları uzanmış yatıyor"

"İçeriye giremiyoruz; hatta bir keresinde 3-5 kişi içeri girmişler, camı kırmışlar, içeride yatmışlar"

ANTALYA - Antalya'da madde bağımlılığı sorunu, ibadet alanlarını da tehdit etmeye başlayınca cemaat çözümü dikenli telde buldu. Madde bağımlılarının cami bahçelerini mesken tutması sebebiyle özellikle sabah namazlarında camide ibadet etmekte zorlanan cemaat tarafından cami duvarları dikenli tellerle örüldü. Antalya'da dün akşam cami bahçesinde kimliği belirsiz bir ceset bulunurken, geçtiğimiz haftalarda ise camiye giren madde bağımlısı cemaate bıçak çekmiş ve cemaat tarafından taşlanarak kovalanmıştı.

Antalya'da madde bağımlılarının camilerin bahçesinde kalmaya başlaması, cemaatle namaz kılmaya gelenleri korkutmaya başladı. Geçtiğimiz ay, madde bağımlısı olduğu öne sürülen bir kişi cami müezzini ve cemaati bıçakla tehdit etmiş, olayın büyümesiyle cemaat şahsı taşla kovalayarak etkisiz hale getirmişti. Önceki gün ise camiyi 3 gündür barınma yeri olarak kullanan, bimekan olduğu öne sürülen şahıs, cami bahçesinde ölü bulundu. Muratpaşa ilçesinde konumlanan Muradiye Camii'nin bulunduğu mahalle sakinleri ise çözümü camiyi dikenli tellerle çevirmekte buldu. Mahalle sakinleri geçtiğimiz aylarda cami imamının madde bağımlıları tarafından darp edildiğini söyleyerek, olay sonrası önlem almak amacıyla cami çevresini tellerle çevirdiklerini ifade etti.

"İmam darp edildi, kadınlar korkudan gelmiyor"

Taksici Mustafa Sevim, cami etrafındaki durumun mahalleliyi huzursuz ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Madde bağımlıları burada yatıp kalkıyor, tuvaletlerde madde kullanıyorlar. Mahalleli rahatsızdı. İmam bile darp edildi. Bunun üzerine camii tellerle çevrildi."

20 yıldır mahallede yaşayan Cahit Aygüner de sorunun cami cemaati ve içindeki Kur'an kursunu da etkilediğini belirtti. Aygüner, "Önceki imam Abdurrahman Hocamızı darp ettiler. Kadınlar korkudan Kur'an kursuna bile gelemiyordu. Camimizin malzemelerine de zarar verdiler. Bu nedenle mahalleli telle çevirmek zorunda kaldı" diye konuştu.

Cami kilitleniyor, güvenlik önlemleri artırıldı

Gece ibadet için camiye gelenlerin sayısında düşüş yaşanırken, mahalle sakinleri sabah namazından sonra camide madde bağımlılarını uyurken bulmaktan şikayetçi. Bir mahalle sakini, "Sabah erken geldiğimizde içeriye giremiyoruz, caminin içine kadar girip ateş yakıyorlar. Namaz kılarken kapıyı zorlayanlar bile oldu" diyerek durumun ciddiyetini vurguladı.

Mahalleli çözüm olarak camiyi gece kilitleme kararı aldı. Bir başka mahalle sakini, "Cami kilitlendi sanılmasın. Sabah namazında açılıyor, yatsıdan sonra kapatılıyor" diyerek uygulamanın yalnızca güvenlik amacı taşıdığını belirtti.

"Camiye zarar verdiler"

Bir diğer mahalle sakini ise canlarının tehdit altında olduğunu söylerken, "Sabahleyin çok erken geliyoruz. Bakıyoruz ki burada madde bağımları uzanmış yatıyor. İçeriye giremiyoruz. Hatta birinde 3-5 kişi içeri girmişler, camı kırmışlar, içeride yatmışlar. Sabah namazında yakalandı ve adli makamlara da intikal ettirildi" şeklinde konuştu.

Caminin bahçesi şimdi daha güvenli

Cami çevresinin tellerle kapatılmasından sonra madde bağımlılarının sayısında gözle görülür bir azalma olduğu ifade eden mahalle sakinleri, kendilerinin aldıkları önlemden sonra bölgedeki camilerin de benzer çözümler ürettiğini dile getirdi. Muradiye Camii çevresindeki mahalle sakinleri, yetkililere seslenerek hem ibadet alanlarının hem de mahallelerinin daha güvenli hale getirilmesi için kalıcı çözümler bekliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Cami Çevresine Dikenli Tel Çözümleri - Son Dakika

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