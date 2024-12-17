Çamurlu Ayakkabılarla Market Girmeyen İşçi - Son Dakika
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Çamurlu Ayakkabılarla Market Girmeyen İşçi

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İnşaat işçisi Şerif Demir, markete çamurlu ayakkabısıyla girmemek için ayakkabılarını çıkardı.

17.12.2024 09:31
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Markete girerken çamurlu ayakkabılarını çıkaran inşaat işçisi: "Ben de inşaat işçisiyim, ayaklarımda çamur olduğu için gönlüm razı olmadı"

HATAY - Hatay'da çamurlu ayakkabısıyla markete girmek istemeyen 42 yaşındaki Şerif Demir, yaptığı davranışla yürekleri ısıttı. Demir, kendisinin işçi olmasına dikkat çekerek emeğe saygısı olduğu için çamurlu ayakkabısını çıkardığını söyledi.

Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bir marketten alışveriş yapmak isteyen 42 yaşındaki Şerif Demir, iş yerine gireceği esnada ayakkabısının çamurlu olduğunu fark etti. Zeminin kirlenmemesi için ayakkabısını çıkaran Demir, yalın ayak markete girerek alışverişini yaptı. Demir'in ayakkabısını çıkardığı ve alışveriş yaptığı anlarsa anbean kameraya yansıdı. Yaptığı davranışla yürek ısıtan Demir'in bölgede bulunan şantiyelerde çalışan bir inşaat işçisi olduğu öğrenildi. Emeğe saygısı olduğu için ayakkabısını çıkardığı ifade eden Demir, "Etrafıma baktığımda poşet bulamadım ve içerisi kirlenmesin diye ayakkabılarımı çıkarıp öyle içeriye girdim" dedi.

"Marketin içerisi kirlenmesin diye ayakkabılarımı çıkarıp öyle içeriye girdim"

Çamurlu ayakkabılarından dolayı içerisi kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkaran inşaat işçisi Şerif Demir, "Markete baktım ve arkadaşların orada çalıştığını gördüm. Ben de inşaat işçisiyim, ayaklarımda çamur olduğu için gönlüm razı olmadı. Etrafıma baktığımda poşet bulamadım ve içerisi kirlenmesin diye ayakkabılarımı çıkarıp öyle içeriye girdim. Bir arkadaş bunu video çekip sosyal medyada yayınlamış. Ben sosyal medyada sonradan gördüm. Marketin içerisinde bana bakanlar oldu ama ben umursamadım. Çünkü insanların yapması gereken bir durumdu ve ben de onu yaptım. Dışarı çıktım ve çamurlu olduğu için ayakkabılarımı aşağıya itip orada giydim. Çünkü emeğe saygı gerekir. Biz de işçi insanlarız. Biz de aynı emekçiyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Çamurlu Ayakkabılarla Market Girmeyen İşçi - Son Dakika

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