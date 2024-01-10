 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'de kar altındaki sokak hayvanlarına oyun havası eşliğinde mama - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de kar altındaki sokak hayvanlarına oyun havası eşliğinde mama

Çanakkale'de devam eden kar yağışı sebebiyle Biga ilçesinde belediye ekipleri tarafından sahipsiz sokak hayvanları için kuru mama bırakıldı. Bir belediye personeli sokak hayvanlarına oyun havası eşliğinde mama bırakarak eğlenceli görüntüler oluşturdu.

10.01.2024 - 23:26,
Abone Ol

Çanakkale- Biga karayolu ulaşıma kapandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Çanakkale-Biga karayolu ulaşıma kapandı.

Meteorolojinin dün Çanakkale için verdiği kar ve fırtına uyarısı il merkezi başta olmak üzere ilçelerde de etkili oluyor. İl genelinde dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini devam ettiriyor. Kent merkezi sabah saatlerinde kısmen beyaza bürünürken, Eceabat, Gelibolu, Çan, Yenice, Bayramiç, Biga ve Lapseki ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Fırtınayla birlikte tipi şeklinde yağan kar yağışı Çanakkale-Biga karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sıklaştırırken; yetkililer, sürücüleri daha dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.

Çanakkale\'de kar altındaki sokak hayvanlarına oyun havası eşliğinde mama
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Çanakkale, Fırtına, Biga, Hayvan Hakları, Hava Durumu, 3.Sayfa, Genel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Çanakkale'de kar altındaki sokak hayvanlarına oyun havası eşliğinde mama - Son Dakika


00:49
Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda Atletico Madrid'i mağlup ederek finale çıktı Real Madrid İspanya Süper Kupası'nda Atletico Madrid'i mağlup ederek finale çıktı
00:20
'Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?' sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06
CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51
CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33
Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:09
HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
23:07
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
22:43
Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket

Son Dakika
00:20 "Bonucci Fenerbahçe'nin sistemine uygun mu?" sorusuna İsmail Kartal'dan sert yanıt
00:06 CHP Parti Meclisi'nde tansiyon yükseldi, Grup Başkanvekili Başarır toplantıyı terk etti
23:51 CHP, Hatay'da Lütfü Savaş'ı yeniden aday gösterdi
23:33 Konyaspor'u 7-1 yenen Fenerbahçe Galatasaray logosunu ekrana yansıttı
23:07 Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından istifa sinyali verdi
23:09 HÜDA PAR, 3 büyükşehirde Cumhur İttifakı'nın adayını destekleyecek
22:43 Daha ilk günden moda girdi! Bonucci'den Kadıköy'de alkışlanacak hareket
22:43 Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:21 CHP'nin Adana, Aydın, Hatay, Tekirdağ ve Afyonkarahisar'da adayları belli oldu
21:35 Özgür Özel'den Mansur Yavaş ve Erdal Beşikçioğlu arasındaki krize ilişkin ilk sözler: Öyle itiraz edeceği bir şey yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 00:51:38. #1.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de kar altındaki sokak hayvanlarına oyun havası eşliğinde mama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement